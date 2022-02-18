İş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek! Kolayca taşınabiliyor

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Hollandalı mimarlar tarafından tasarlanan mini ev ofisler, Kovid-19 salgınıyla daha yaygın hale gelen uzaktan çalışma uygulaması için evde ofis ortamı ihtiyacına cevap veriyor.

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Hollandalı mimarlar Cosmas Bronsgeest ve Bart Berkhout'un tasarladığı mini ev ofisler, ofis düzenini ve sessizliğini ev, bahçe veya çatı ortamında sağlamasıyla öne çıkıyor.

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AA'ya mini ev ofisleri anlatan mimar Bronsgeest, tasarımlarının iş dünyasında çalışma düzenini köklü şekilde değiştireceğini belirtti.

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Mini ev ofisler, birçok kişinin evden çalıştığı Kovid-19 salgını döneminde evdeki dikkat dağıtıcı unsurlar, odaklanma ve verimliliğin azalması problemlerine çözüm sunuyor.

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Sürdürülebilir malzemelerden yapılan ve kolaylıkla farklı noktalara taşınabilen mini ofisler yatak odasına da dönüşebiliyor.

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Ahşaptan yapılan 6 metrekarelik mini ofisler iş ortamındaki düzeni ve profesyonelliği eve taşıyor.

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SES YALITIMI VERİMLİ ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Bronsgeest, evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenlerin ofis ortamındaki sessizliğe sahip olmak için mini ofisleri tercih ettiklerini dile getirdi.

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Mini ofislerin ses yalıtım kalitesine dikkati çeken Bronsgeest, bu sayede daha verimli çalışma imkanı elde edildiğini kaydetti.

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Bronsgeest, mini ev ofislerin Avrupa ve ABD'de büyük ilgi gördüğünü aktararak sosyal medyada mini ofisle ilgili paylaşımlarının milyonlarca kez görüntülendiğini söyledi.

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Avrupa ve Hollanda'nın birçok yerinden sipariş aldıklarına dile getiren Bronsgeest, Almanya'nın Hamburg şehrindeki bir firmanın otoparkına 50 mini ev ofis siparişi verdiğini belirtti.

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"GELECEKTEKİ YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNİ TASARLADIK"

Bronsgeest, evden çalışma sisteminin birçok avantajı olduğunu, salgın sona erse bile uzaktan çalışmanın artık kalıcı hale geldiğini belirtti.

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Mekan bulma zorluğu, kiraların yüksekliği, hastalık ya da evdeki acil durumlarda işlerin aksaması gibi birçok problemin mini ofislerle çözüldüğünü ifade eden Bronsgeest, "Gelecekteki yeni çalışma düzenini tasarladık" dedi.

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Birçok firma, uzaktan çalışma modelini salgın sonrası dönemde kalıcı hale dönüştüreceğini açıklarken sürdürülebilirlik ve verimliliğin sağlanması konusunda endişelere değinilmişti.