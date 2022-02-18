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TREND
Eklenme tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 15:14

İş dünyasında çalışma düzenini değiştirecek! Kolayca taşınabiliyor

Hollandalı mimarların tasarladığı yeni tip ofisler, Kovid-19 salgınıyla yaygın hale gelen uzaktan çalışma için evde ofis ortamı ihtiyacını karşılıyor. Avrupa'da ve ABD'de evde küçük çocukları olan ya da evcil hayvan besleyenler, ofis ortamındaki sessizliği yakalamak için mini ofisleri tercih ediyor

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