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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:41

İnsanlık için ürkütücü kıyamet senaryosu! Dünya'nın sonu böyle mi gelecek?

Gezegenimiz Dünya'nın normalden hızlı bir şekilde dönmeye başlamasının felaketle sonuçlanabileceğini belirten bilim insanları çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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