  • $18,6226
  • 19,3111
  • 1054.05
  • 4511.61

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 15:11

İngiliz gencin iddiası herkesi şaşırttı! Sadece soğan kullanarak yaptı

Hemen herkesin evinde bulunan soğanla İngiltere`de yaşayan Owen Louis isimli bir genç oldukça sıradışı bir işlem yaptı. Louis soğan ile teknolojik bir cihazı şarj edip kullanmayı başardığını iddia etti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.