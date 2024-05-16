İlkbahar yağışları Van Gölü'ne yaradı

Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü Havzası`nda karın erimesi ve yağmurun etkisiyle bölgedeki su kaynaklarının seviyesi yükseldi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, son yıllarda Van Gölü Havzası`na düşen yağış miktarındaki düşüşün su kaynaklarının azalmasına, Van Gölü kıyılarında çekilmenin yaşanmasına yol açtığını anımsattı.
Alaeddinoğlu, şubatta küçük ölçekli olarak başlayan yağışların mart ve nisanda arttığını, mayısta da bu durumun devam ettiğini söyledi.