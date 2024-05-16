İlkbahar yağışları Van Gölü'ne yaradı

Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü Havzası`nda karın erimesi ve yağmurun etkisiyle bölgedeki su kaynaklarının seviyesi yükseldi.

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Alaeddinoğlu, şubatta küçük ölçekli olarak başlayan yağışların mart ve nisanda arttığını, mayısta da bu durumun devam ettiğini söyledi.