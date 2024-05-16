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TREND
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 16:51

İlkbahar yağışları Van Gölü'ne yaradı

Van'da bu yıl hem kış hem de ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar, önceki yıllarda kuraklık ve buharlaşma nedeniyle kıyılarında çekilmenin olduğu Van Gölü ile bölgedeki su kaynaklarına yaradı.

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