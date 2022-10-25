İlk kez bu kadar net görüntülendi! Görenler şoke oldu

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Fotoğraf sanatçısı Eugenijus Kavaliauskas yakın plan çektiği karıncanın surat yapısıyla katıldığı yarışmada ödül kazandı.

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Dikkat çekici bir karınca yüzü karesi yakalayan fotoğrafçı, mikroskobik fotoğrafçılığı ödüllendiren Nikon fotoğraf yarışmasında ödül aldı.

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Çoğunluk fotoğraftaki hayvanın karınca olduğuna inanmakta zorlandı.

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Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.

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Korku filmi sahnelerini andıran kare, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Insider'a konuşan Litvanyalı fotoğrafçı Eugenijus Kavaliauskas, bir ormanın yanında yaşamasının, yüzünün çarpıcı detaylarıyla 2022 Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'nda gösterilen karıncayı yakalamasını ve fotoğraflamasını kolaylaştırdığını söyledi.

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Karıncanın yüzünün mikroskop altında 5 kat büyütülen resmi, çoğu kişinin karıncaları resmederken aklına gelebileceklerle çok az benzerlik taşıyor: Fotoğraftaki yüzün kırmızı gözler ve görünüşe göre altın dişler gibi en azından bir kişiyi dehşete düşüren keskin, etkileyici özellikleri var.

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Fotoğrafçı buna yanıt olarak, "Doğada dehşet yoktur" dedi.

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Kavaliauskas, "Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı kaşif olmaktır. Yaratıcının başyapıtları ve Tanrı'nın tasarımlarını görme fırsatı beni büyülüyor" dedi.

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Geçmişte yırtıcı kuş fotoğraflarıyla ödüller kazanan Kavaliauskas, yakaladığı heyecan verici ve sıradışı görüntüyle yarışmada birincilik ödülünü alamadı.

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Bu onur ve beraberindeki 3 bin dolar, Cenevre Üniversitesi'nden Grigorii Timin ve Michel Milinkovitch'e gitti.

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İkiliye ödül getiren fotoğraf, bir Madagaskar dev gündüz gekosunun ön pençesinin göz alıcı portresiydi.

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Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı büyük ilgi gördü.



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Dehşete düşüren görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla yayıldı.

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Çoğu insan bu dehşete düşüren görüntünün bir karıncanın yüzü olabileceğine ihtimal bile vermedi.

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İşte birbirinden ilginç karınca türleri...

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