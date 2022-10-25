  • $18,6074
  • 18,3636
  • 982.89
  • 4000.38

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 11:01

İlk kez bu kadar net görüntülendi! Görenler şoke oldu

Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karıncanın yüzünü gören sosyal medya kullanıcıları o görüntülerin bir karıncaya ait olduğuna inanamadı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.