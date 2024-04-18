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TREND
Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:37

İlik yağından merhem yapacak

Girişimciliğiyle kadınlara örnek olan Nezihe Filiz Toker, evinin mutfağında üreterek marka haline getirdiği ilikli kemik suyundan sonra şimdi de kantaronla birleştireceği ilik yağından merhem yapmaya hazırlanıyor.

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