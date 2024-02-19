Ilgaz Dağın'dan kartpostallık görüntüler!

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu.

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Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı.

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Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nı beyaza bürüdü.

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Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar ayrı bir güzelliğe büründü.

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Kartpostalları aratmayan manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz İlçesindeki Arazya Örenyeri yaylasında Şubat ayında açan ve karla buluşan çiçekler, görsel şölen sundu.

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Sis, kar ve yeşilin buluştuğu yaylaları ziyaret eden vatandaşlar ise doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

İstanbul'dan memleketi İhsangazi'ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, "İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa'ya misafir olarak geldik.

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Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul'dan geldim.

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Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer" dedi.