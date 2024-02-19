Ilgaz Dağın'dan kartpostallık görüntüler!

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu.
Kartpostalları aratmayan manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz İlçesindeki Arazya Örenyeri yaylasında Şubat ayında açan ve karla buluşan çiçekler, görsel şölen sundu.
Sis, kar ve yeşilin buluştuğu yaylaları ziyaret eden vatandaşlar ise doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"
İstanbul'dan memleketi İhsangazi'ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, "İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa'ya misafir olarak geldik.
Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer" dedi.