iki yüzlü olarak doğdu! Hayat hikayesi kan donduracak cinsten

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Kimilerinin soylu kimilerinin ise sıradan bir köylü olarak lanse ettiği Edward Mordake'nin 19 yy'da İngiltere'de yaşadığı söyleniyor. Onu diğer insanlardan ayıran şey ise "İki yüzlü olmasıydı". Bu iki yüzlülük karakteristik bir sorun değildi üstelik. Edward'ın gerçekten önde ve arkada olmak üzere iki adet yüzü vardı.

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Kafasının arkasında bulunan bu yüzü ise ön yüzünün aynısı olup sadece onun daha küçük hali olarak görünüyordu. Çocukken insanların korktuğunu ve arkadaşlarının bu yüzden onun yanına yaklaşmadıklarının farkında olmayan Edward büyüdükçe yavaş yavaş bunun farkına vardı.

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Ensesindeki yüzü daha ürkütücü kılan şey ise Edward gülerken ağlaması ve ağlarken de gülmesiydi. Gündüzleri hep asık suratlı olan bu yüz, geceleri ise bir yılan gibi tıslayarak Edward'a korkutucu şeyler anlatıyordu.

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Tedavi olmak için doktorların kapısında yatan Edward'ı ise lanetli olduğunu düşündükleri için hiçbir doktor muayene etmeye yanaşmadı. Bu da Edward'ın toplumdan iyice dışlanmasına sebep oldu.

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Öteki yüzüne daha fazla dayanamayan Edward, 23 yaşındayken kendini asarak intihar etti. Gerisinde ise sanatçılara ve senaristlere ilham olacak bir hikaye bıraktı.

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Tom Waits'in "Poor Edward" şarkısını Edward Mordake için yazdığı biliniyor. Bunun dışında American Horror Story'de de kendisine yer verilmiştir.

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Ayrıca Harry Potter'ın yazarı J.K Rowling, Felsefe Taşı'nda Woldemort'u kafasının arkasında yaşatan Profesör Quirrell'i yaratırken de Edward Mordake'den esinlenmiştir.

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Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.





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Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.



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Ella, hayatı boyunca bir haftada 200 dolar kazandığı bir sirkte çalıştı.

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Fannie Mills, olarak da bilinen "Ohio Big Foot Girl."

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Fannie, ayakları anormal büyümeye neden olan Milroy Hastalığı olarak bilinen bir durumu vardı.

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Maurice Tillet (23 Ekim 1903 – 4 Eylül 1954)[1] Rusya doğumlu Fransız profesyonel güreşçidir. The French Angel (Fransız Melek) olarak bilinir.

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Tillet, 1940'ların başlarındaki müsabakalarıyla en çok izlenen güreşçiydi ve iki kez, Amerikan Güreş Birliği tarafından organize edilen müsabakalarda "Dünya Ağırsiklet Şampiyonu" unvanı sahibi oldu.

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Çocukken bir meleği andıran yüzü sebebiyle "Melek" lakabıyla anılırdı. 1917'de, Tillet ve annesi Devrim sebebiyle Rusya'yı terketti ve Fransa'ya taşındı ve burada Reims kentine yerleştiler.

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Tillet 17 yaşına geldiğinde, ayakları, elleri ve kafasında orantısız bir büyüme baş gösteri ve kendisine akromegali -beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin ön lobundan (adenohipofiz) çok fazla miktarda büyüme hormonu (growth hormone, GH) salgılanması nedeniyle oluşan hastalık- teşhisi kondu.

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Frank Lentini, olarak da bilinen "Büyük Lentini."

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Frank'ın üçüncü bir bacağı vardı. Sirk gösterilerine katılıyordu.

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Jean Libbera, olarak da bilinen "Çift gövdeli Man".

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1800 ve 1900'lü yıllarda yaşayan ve gerçek bir sağlık gizemi barındıran bu insanlara ne oldu ? Bazı insanlar onlara ucube diyebilir ama onlar olağanüstü bir durum ile hayatlarını devam ettirmeye çalışan sıradan insanlardı...

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Vietnamlı Tran Van Hay isimli bu rahmetli amcamız "Guinness Rekorlar Kitabı"na "dünyanın en uzun saçlı erkeği" olarak girmeyi başarmış.

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2010 yılında, 79 yaşında öldüğünde 50 yıldan fazla bir süredir saçını kestirmemişti. Ayrıca amcamız saçını da bu sürede son seferi 11 yıl önce olmak üzere sadece birkaç kez yıkamış.