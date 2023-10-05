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TREND
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 15:14

iki yüzlü olarak doğdu! Hayat hikayesi kan donduracak cinsten

'İki yüzlü insan' tabirini daha çok mecaz anlamı ile kullanırız ama bu sefer durum farklı. Bu kez gerçek anlamı ile göreceksiniz. Eden Edward Mordake, gerçekten iki yüzlü bir insan olarak doğdu. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmasa da yaşadıkları ve sonu kan donduran cinsten...

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