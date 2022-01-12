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TREND
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:01

İki ölüm makinesi karşılaştı! Aslan ve Kaplan'ın ölümcül mücadelesi

Aslan ve Kaplan doğanın en korkulan yırtıcıları arasında yer alıyor. Doğal ortamda karşı karşıya gelmeleri imkansız fakat kafeste karşılaşınca kıyamet kopuyor. Karşılarındaki başka hayvanlara yaşama şansı bırakmayan aslan ve kaplan bu kez karşı karşıya geldi... Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. İki büyük avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı.

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