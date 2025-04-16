İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri! Sizi çok şaşırtacak

En ilginç taleplerden biri 1963'te cinayetten idam edilen Victor Feguer'e ait; Feguer son yemeğinde bir adet zeytin istemiş. Reynolds'a göre bu tercihin arkasında öldükten sonra içinden barışın sembolü olan zeytin ağacının yetişeceği inancı yatıyor.
John Wayne Gacy, son yemeğinde 12 kızarmış karides, bir kova orijinal KFC tavuğu, patates kızartması ve çilek istedi.
Oklahoma bombacısı Timothy McVeigh, ana yemek yerine sadece naneli ve çikolata parçacıklı dondurma istedi.
Allen Lee Davis, son yemeğinde ıstakoz kuyruğu, kızarmış patates ve karides, midye, sarmısaklı ekmek ve kök birası istemişti.
55 yaşındaki Angel Nieves Diaz ABD Florida'da adam öldürme hırsızlık yüzünden idam cezasına çarptırıldı. Nives Diaz bakın kendisine son yemeği sorulduğunda ne yaptı? Nives Diaz son yemeğini yemeyi reddetti.