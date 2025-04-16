İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri! Sizi çok şaşırtacak

43 yaşındaki Ted Bundy'nin hemen hemen işlemediği bir suç kalmamış. Bundy tecavüz, ölü ile seks yapma, ve 35'ten fazla kez cinayet işleme suçlarından dolayı idam cezasına çarptırıldı. Bundy ölmeden önce biftek ve yumurta yemeyi tercih etti.