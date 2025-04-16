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TREND
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 14:46 |

İdama mahkum edilen suçluların son yemekleri! Sizi çok şaşırtacak

İdam mahkumlarının cezaları infaz edilmeden önce yedikleri son yemekleri sizi oldukça şaşırtacak.

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