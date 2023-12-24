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TREND
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:01

Hz. İsa'nın doğumu günümüz Filistin'ine uyarlandı!

Filistinli tiyatro sanatçısı, Hz. İsa'nın doğumunu günümüz Filistin'ine uyarladı

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