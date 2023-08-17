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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:16

Hürmetçi Köyü'nde şenlik

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Köyü, çok sayıda hayvan türüne doğal yaşam alanı sunuyor

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