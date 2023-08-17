Hürmetçi Köyü'nde şenlik

Köyün otlaklarında yaşayan yılkı atları, mandalar, flamingolar, Erciyes Dağı'ndan gelen sularda serinliyorlar.
Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan ve mandaların sağım yolculuğu ile adeta Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan Hürmetçi Sazlığı, izleyenleri hayran bırakıyor.
Bölge, yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.