Hurdalar servet değerinde! Eski elektronik aletlerden altın çıkardı

1 / 10

Türkiye'de 18 milyon hane yılda 400 bin ton elektronik cihaz atığı üretiyor. Telefon ve bilgisayarların içindeyse gizli bir hazine var: Atığın 400 tonu altın ve daha değerli metallerden oluşuyor.

2 / 10

Bir blog yazarı kendi evinde bulunan eski elektronik aletlerden altın çıkarma sürecini böyle görüntüleyip yayınladı.

3 / 10

Veri hızının önem kazandığı bilgisayar ve telekomünikasyon sektöründe ise artık çöpler bile çok değerli.

4 / 10

Çünkü yüksek frekans gerektiren bilgisayar anakartları ve cep telefonu devrelerinde dünyanın en hızlı iletkenleri olan altın, gümüş, paladyum, silisyum, platin ve nikel gibi çok değerli madenler kullanılıyor.

5 / 10

Bazılarının altından bile değerli olduğu bu madenlerin ağırlığı ise yılda 400 tonu buluyor.

6 / 10

Yaklaşık 1 ton cep telefonundan 3,5 kilogramdan fazla gümüş, 3 ton telefondan ise 0,5 kilogram altın elde edilebildiğine dikkat çekildi .

7 / 10



8 / 10



9 / 10

