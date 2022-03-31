Hurdalar servet değerinde! Eski elektronik aletlerden altın çıkardı

Türkiye'de 18 milyon hane yılda 400 bin ton elektronik cihaz atığı üretiyor. Telefon ve bilgisayarların içindeyse gizli bir hazine var: Atığın 400 tonu altın ve daha değerli metallerden oluşuyor.
Bir blog yazarı kendi evinde bulunan eski elektronik aletlerden altın çıkarma sürecini böyle görüntüleyip yayınladı.
Veri hızının önem kazandığı bilgisayar ve telekomünikasyon sektöründe ise artık çöpler bile çok değerli.
Çünkü yüksek frekans gerektiren bilgisayar anakartları ve cep telefonu devrelerinde dünyanın en hızlı iletkenleri olan altın, gümüş, paladyum, silisyum, platin ve nikel gibi çok değerli madenler kullanılıyor.
Yaklaşık 1 ton cep telefonundan 3,5 kilogramdan fazla gümüş, 3 ton telefondan ise 0,5 kilogram altın elde edilebildiğine dikkat çekildi .