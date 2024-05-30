Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner'in eski halini görenler gözlerine inanamıyor!

Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın canlandırdığı "Necati" karakterinin torunu "Gonca"yı oynadı.
Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayımlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı.
Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir. Oyuncu İlhan Daner, dedesinin kardeşidir.