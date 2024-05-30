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TREND
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 17:22

Hudutsuz Sevda'nın Zeynep'i Miray Daner'in eski halini görenler gözlerine inanamıyor!

Şimdilerde reytinglerde büyük başarı elde eden Hudutsuz Sevda dizisinin başrol karakteri Zeynep'i canlandıran Miray Daner'in eski halini görenler gözlerine inanamadı.

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