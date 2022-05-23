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TREND
Eklenme tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:35

Hostesin yayınladığı görüntü sosyal medyayı salladı! İşte o utandıran paylaşım

Kabin memurları sosyal medyada oluşturdukları gruplarda yolcuların uygunsuz davranışlarını tüm dünyaya duyuruyorlar.

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