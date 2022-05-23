Hostesin yayınladığı görüntü sosyal medyayı salladı! İşte o utandıran paylaşım

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Bu rahat yolcuyu görüntüleyen memurlar 'bir sonraki uçuşa kadar yayılan adama selamlar' yazdı.

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Hostesler bu hashtag üzerinden kendilerinin keyif yaptığı fotoğrafları da paylaşmaktan çekinmiyor.

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Bir yolcu da tırnaklarını keserken hosteslerin objektifine yakalanmaktan kurtulamıyor.

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Lavaboyu peçetelerle tıkayan yolcular da yine sosyal medya üzerinden rezil olabiliyor.

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Ayrıca yolcular çıplak ayaklarla kabin içinde yürüyen yolcuların da olduğunu ifade ettiler.

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Bir yolcunun paylaştığı fotoğrafta ise yolcuların sınırı aştığını görebiliyoruz.

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Yolcuların sınırı aştıklarının bir başka fotoğrafı daha.

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Uykuyu abartan yolcu sere serpe uykuya devam ediyor.

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Bir yolcu tarafından gönderilen bu fotoğrafta kabin memurlarının neler yaşadıklarını ifade ediyor.

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