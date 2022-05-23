Hostesin yayınladığı görüntü sosyal medyayı salladı! İşte o utandıran paylaşım

Bu rahat yolcuyu görüntüleyen memurlar 'bir sonraki uçuşa kadar yayılan adama selamlar' yazdı.
Hostesler bu hashtag üzerinden kendilerinin keyif yaptığı fotoğrafları da paylaşmaktan çekinmiyor.
Bir yolcu da tırnaklarını keserken hosteslerin objektifine yakalanmaktan kurtulamıyor.
Lavaboyu peçetelerle tıkayan yolcular da yine sosyal medya üzerinden rezil olabiliyor.
Ayrıca yolcular çıplak ayaklarla kabin içinde yürüyen yolcuların da olduğunu ifade ettiler.
Bir yolcunun paylaştığı fotoğrafta ise yolcuların sınırı aştığını görebiliyoruz.
Yolcuların sınırı aştıklarının bir başka fotoğrafı daha.
Uykuyu abartan yolcu sere serpe uykuya devam ediyor.
Bir yolcu tarafından gönderilen bu fotoğrafta kabin memurlarının neler yaşadıklarını ifade ediyor.