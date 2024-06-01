  • $32,2363
  • 34,9606
  • 2412.19
  • 10400.5

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 00:49

Herkes onu Kemal Sunal'ın veliahtı olarak görmüştü! Son hali görenleri şaşırttı…

Emret Komutanım dizisi bir dönem birçok insan tarafından sevilerek izleniyordu. Ayrıca dizide; Mehmet Kurt, Arda Kural, Sarp Levendoğlu, Ufuk Özkan ve birçok farklı isim rol alıyordu. Öte yandan Emret Komutanım dizisi seneler önce sona erdi. Kemal Sunal'ın adeta veliahtı olarak görülen Mehmet Kurt ise yıllar sonraki hali ile adeta herkesi şaşırttı. Detaylar haberimizde…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.