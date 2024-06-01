Herkes onu Kemal Sunal'ın veliahtı olarak görmüştü! Son hali görenleri şaşırttı…

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Emret Komutanım dizisi, 2005 yılında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Kısa sürede sevilen dizide; Sarp Levendoğlu, Ufuk Özkan, Arda Kural ve Mehmet Kurt gibi birçok farklı isim rol alıyordu.

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Emret Komutanım dizisinde; Sarp Levendoğlu ''Üsteğmen Levent'', Ufuk Özkan ''Terliksi Vedat'', Arda Kural ''Posta Ferit'' ve Mehmet Kurt ''Naci'' karakterini canlandırıyordu.

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EMRET KOMUTANIM DİZİSİNİN NACİ'Sİ ŞAŞIRTTI Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Naci karakteri ile birçok izleyicinin beğenisini toplayan Mehmet Kurt, Kemal Sunal'a benzerliği ile de bir dönem gündeme gelmişti. Ayrıca Kemal Sunal'ın adeta veliahtı gibi görülebiliyordu. Öte yandan Mehmet Kurt, Emret Komutanım dizisindeki başarılı oyunculuğuyla pek çok insanın ilgisini çekiyordu. Bu nedenle seneler sonraki hali merak edilebiliyor.

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Emret Komutanım dizisinin Naci'si şimdilerde 41 yaşında. Bu nedenle Mehmet Kurt'u yıllar sonra ilk kez gören adeta herkes değişimine şaşırabiliyor.

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MEHMET KURT'UN YILLAR SONRAKİ HALİ Mehmet Kurt birçok izleyicinin hafızasında Naci karakteri ile hatırlanabiliyor. Bu nedenle seneler sonraki hali merak edilebiliyor. İşte Emret Komutanım dizisinin Naci'si, Mehmet Kurt'un yıllar sonraki hali;



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