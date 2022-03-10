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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 16:31

Her şey gözündeki şişlikle başladı! İçinden bakın ne çıktı?

Uzun süredir gözünde ağrı hisseden kadın, ağrılar dayanılmaz noktaya gelince doktorun yolunu tuttu. Gözünden öyle bir şey çıktı ki genç kadın hayatının şokunu yaşadı. İşte o anlar...

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