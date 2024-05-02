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TREND
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2024 Perşembe 22:21

Her gün kahvaltıda tüketiyoruz aman dikkat! Kalp krizine neden oluyor

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biridir. Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için mutlaka güne kahvaltı yaparak başlamanız gerekir. Ancak salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş şarküteri ürünleri kalp sağlığını ciddi anlamda bozuyor. Şarküteri ürünlerinin büyük bir bölümü koruyuculuk sağlaması için sodyum nitrat içeriyor. İnsan vücudu için bir toksin olan nitrat, iç inflamasyonu arttırabiliyor. Ayrıca damar sertleşmesine sebep oluyor. Kalp krizini tetikleyebiliyor. Sizler için genellikle kahvaltılarda kullanmamız gereken ve sağlığımız için zararlı olacak tüm besinleri akşam.com.tr ekibi olarak derledik. Sağlıklı günler dileriz...

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