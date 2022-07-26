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TREND
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 15:36

Her biri birer ölüm makinesi! Doğanın en ölümcül canlıları

Hayvanlar aleminin ölümcül derecede tehlikeli olan hayvanları karınlarını doyurmak için adeta birer ölüm makinasına dönüşüyorlar. İşte onlardan bazıları...

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