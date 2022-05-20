Hayvanların gazabına uğrayan insanların zor anları

700 kilogram ağırlığındaki ineğin, onu yakalamaya çalışan çiftçiye saldırı anı, çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi...

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Tek başına mücadele etmeye çalışan çiftçi, canını kurtarmak için koşsa da, ineğin adamı bırakmaya hiç niyet yok gibi görünüyor...