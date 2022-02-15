Hayvanlar dünyasından inanılmaz anlar! Kameraya yakalandı

Sudan geçmeye çalışan bir zebra sürüsünü gözüne kestiren vahşi timsahlar, içlerinden birini böyle avladı.
Hayvanlar dünyasında olduğu kadar böcekler dünyasında da ilginç av görüntüleri meydana geliyor.
BBC'de ekranlara gelen belgeselde yavru peygamberdevesi bir zebra örümceği tarafından kovalanıyor.
Endonezya'da çekilen bu görüntülerde Komodo ejderleri başına geleceklerden habersiz bir keçiyi gafil avladı. İşte Komodo ejderlerinin ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne seren kareler...
Vahşi doğada eşine pek rastlanmayan bir olay yaşandı. Fil, kendi topraklarını giren aslanı bir ağaçta böyle sıkıştırdı.