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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:57

Hayvanlar dünyasından inanılmaz anlar! Kameraya yakalandı

Masai Mara'da bir kampa yakın yerde gerçekleşen olayda hayvanlar dünyasının vahşi yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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