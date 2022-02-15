Hayvanlar dünyasından inanılmaz anlar! Kameraya yakalandı

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Sudan geçmeye çalışan bir zebra sürüsünü gözüne kestiren vahşi timsahlar, içlerinden birini böyle avladı.

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Hayvanlar dünyasında olduğu kadar böcekler dünyasında da ilginç av görüntüleri meydana geliyor.

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BBC'de ekranlara gelen belgeselde yavru peygamberdevesi bir zebra örümceği tarafından kovalanıyor.

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Endonezya'da çekilen bu görüntülerde Komodo ejderleri başına geleceklerden habersiz bir keçiyi gafil avladı. İşte Komodo ejderlerinin ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne seren kareler...

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Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar dünyanın en tehlikeli canlıları arasında...

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İşte iki komodo ejderi ile karşı karşıya gelen keçinin zor anları...

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Arı kovanına saldıran dev aç örümcek; bir kaç arıyı öldürmeyi başardı ama...

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Vahşi doğada eşine pek rastlanmayan bir olay yaşandı. Fil, kendi topraklarını giren aslanı bir ağaçta böyle sıkıştırdı.

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Yaşanan bu anları bölgede safari yapan fotoğrafçılar kare kare görüntüledi..

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İşte o kaplanın sonu...

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