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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:19

Hayvanat bahçesinde kan donduran görüntü! Ayının kafesine giren adam...

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

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