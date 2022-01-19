Hayvanat bahçesinde kan donduran görüntü! Ayının kafesine giren adam...

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Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

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Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

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Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

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Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.

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İşte vahşi doğada eşine çok nadir rastlanan bir fotoğraflar...

Güney Afrika'da bir doğa rezervinde üç aslanla karşılaşan bal porsuklarının cesareti görenleri hayrete düşürdü.

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Kaçmak yerine, aslanlara kafa tutan porsukları çevredikiler tarafından işte böyle kaydedildi.

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Kenya'da fotoğrafçı Eric Baccega tarafından çekilen bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

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Bufalo sürüsünün saldırısına uğrayan yalnız aslan neye uğradığını şaşırdı.

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İntikam almak için hep birlikte hareket ederek aslanı köşeye sıkıştıran sürü fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi.

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Karşıdan karşıya adetan uçarak geçen geyik araç kamerasına böyle takıldı.

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Bir yılana öğle yemeği olmak üzere olan kertenkelenin hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi.

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Kaliforniyalı Bryan Snyder adlı fotoğrafçının çektiği görüntülerde yılan tarafından yutulmak üzeren olan bir kertenkele görülüyor.

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Yılanın ağzının içinde olan kertenkele son onda yılanın vücuduna böyle kenetleniyor. Fotoğrafçının anlattığına göre göre kertenkelinin tüm bu mücadelesi başarırız olmuş ve yılana öğle yemeği olmaktan kurtulamamış.

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Jason Ward'un Twitter'da paylaştığı fotoğrafta bir ağaçkakan üzerinde 'otostop yapan' gelincik görülüyordu. Uzaktan bakınca olay böyle görünüyor ama, aslında fotoğrafın hikayesi çok başkaydı.

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Küçük bir gelinciğin Avrupa ağaçkakanı üzerinde uçtuğu fotoğraf, Londra'da yaşayan ve hobi olarak fotoğraf çeken Martin Le-May tarafından çekilmişti.

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Fotoğrafta kuşun yüzündeki panik ifadesini fark etmek mümkün. Zira kuşun üzerinde seyahat eder gibi görünen gelincik, aslında onu yemeye çalışıyordu.

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Fotoğraf Londra'nın doğusundaki Hornchurch Country Parkı'nda çekilmişti. Business Insider'a konuşan Le-May o sırada eşiyle parkta yürüyüş yaptığını ve bir anda panik halindeki kuşun feryadını duyduklarını söyledi. Arka arkaya fotoğraflar çeken Le-May, gelincik ve ağaçkakan arasındaki mücadeleyi böyle görüntüledi. Le-May'in ifadesine göre gelincik bir ara Le-May ve eşini fark etti ve dikkati dağıldı. Ağaçkakan da bu anı değerlendirip kaçmayı başardı.

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Bu fotoğraflar 46 yaşındaki rehber ve yaban hayat fotoğrafçısı Hibe Atkinson tarafından Güney Afrika'da çekildi...

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Botsvana Chobe Nehri üzerinde çekilen bu görüntüler alışılmışın dışında bir aslan su aygırı profili çiziyor...

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Aç su aygırı aslana, yemeğin onun olduğunu haykırırcasına anlatmaya çalışıyor...

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