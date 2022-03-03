Hayatlarının şokunu yaşadılar! Şans eseri evlerinde buldular

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"Nereden başlasam... İki yıl önce şu anda oturduğumuz evimize taşındık ve nihayet mutfağımızı yenilemeye başladık. Eddie bu tür işlerden anladığı için kendimiz yapmaya karar verdik ve paradan tasarruf ettik. Mutfağı kırdığımız sırada zeminde bu kasayı bulduk. Daha doğrusu ortadaki tezgahı kırdığımızda kasa ortaya çıktı.Bildiğime göre evin bizden önce 6 sahibi varmış. Bulduğumuz kasa, kedi sahibi olan ve sigara içen eski ev sahibine ait değilmiş gibi geldi bana. İlk taşındığımızda, ecza dolabının arkasında bir şifre bulmuştuk; ama hiçbir zaman bir kasa bulamadık. Ben her ihtimale karşı şifreyi sakladım."

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"Kasa 10-20 yıllıkmış gibi duruyordu. Biraz uğraştık ve kasayı yerinden çıkarmayı başardık. O an ikimiz de donup kaldık. Hatta kasaya ulaştığımda Eddie ''Bekle! Bobi tuzağı olabilir! '' diye bağırdı. Aklıma geldikçe hala gülüyorum."

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"Kasa 10-20 yıllıkmış gibi duruyordu. Biraz uğraştık ve kasayı yerinden çıkarmayı başardık. O an ikimiz de donup kaldık. Hatta kasaya ulaştığımda Eddie ''Bekle! Bobi tuzağı olabilir! '' diye bağırdı. Aklıma geldikçe hala gülüyorum."

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"Yaklaşık 50.000 dolar var gibi görünüyordu. Çoğunlukla da eski 100 dolarlar. Hepsini saydığımızda toplamda 51.080 dolar (146 bin TL) olduğunu gördük."

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"Bir de James E. Pepper şişesi vardı. James e. Pepper 'Old fashioned' (eski moda) kokteylin yaratıcısı sayılıyormuş meğerse."

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"Mührü hala kırılmamış. Vergi damgası da 6 yaşında olduğu 1960 yılını gösteriyor. Araştırma yaptığımda da oldukça nadir bir bourbon ile karşılaştım. Zaten ikimiz de çok severiz."

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"Kitap ise tam bir gizemdi. E.F. Schumacher tarafından yazılan A Guide for the Perplexed. 1977'de basılmış."

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"Sayfa 1'de hoş biri olan Gregory Peck adında bir adamın fotoğrafı vardı. Hazine avcısı değilim ama sayfa 1. 7, 11 ve 14'de bazı ipuçları var gibi geldi. Fotoğrafın arkasında şunlar yazıyordu:"Alan,Elimde okuman gereken bir kitap var. Bazı yerlerin altını çizdim.Arkadaşın,Vincent

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"Sayfa 7'deki işaret gibi durmuyordu. Arizona eyaletinin eski tarz bir kartıydı. Biz Phoenix'de yaşıyoruz, Mesa'nın üzerinde kurşun kalemle konmuş bir 'X' vardı. Ön tarafının fotoğrafını çekmeyi unuttuk ama Arizona eyaleti tüm bölge içinde vurgulanmıştı."

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Altı çizili bölümün başlığı 'Felsefi Haritalar' şöyle diyordu:''Haritaları kullanarak tüm dünyaya bir bütün olarak bakış şeklimiz, bulunmayı bekleyen şeylerin nerede olduğunu gösteren planları söylemektir.''

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Sayfa 11'de eski bir evin ya da mülkün altındaki cümle:''Böyle verimli sonuçlar vermişti.''

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Arkasında da ''Bir ağacın üç olduğu yer'' yazıyordu. Soldaki ağacı işaret ettiğini düşünüyorum.

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"Bildiğimiz bir yer olup olmadığını görmek için biraz yakından baktık ve üç başlı bu ağacı gerçekten merak ettik."

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"Sayfa 14 - En modern okuyucular, mükemmel mutluluğun modern dünyanın hakkında hiçbir şey bilmediği yöntemlerle elde edileceğine inanmak için istekli olurlar."

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"Sonra bingo kartını gördük. Eddie kasanın kodunun 3 haneli olduğunu işaret etti. Belki de bu kod, başka bir kasayı daha açıyordu. Belki de sadece bingo oynamayı seviyordu.""Parayla ne yapacağımıza henüz karar vermedik. Alan hala hayattaysa para ona ait sonuçta. Ama bourbonı bırakmadık tabi artık bizim!"