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TREND
Eklenme tarihi: 3 Mart 2022 Perşembe 11:47

Hayatlarının şokunu yaşadılar! Şans eseri evlerinde buldular

İsimlerini vermek istemeyen bu çift evlerinin yenilerken inanılmaz bir sürpriz ile karşılaştı. Belki de hayatta yalnızca bir defa başlarına gelebilecek bir keşfi gerçekleştiren bu çift yaşadıklarını böyle anlattı.

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