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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:38

Hayatının hatasını yaptı! Yavru file saldırdıktan saniyeler sonra...

Yavru fil ile bufalonun karşılaşması objektiflere böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

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