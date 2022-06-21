Hayatının hatasını yaptı! Yavru file saldırdıktan saniyeler sonra...

Sonrasında ise bakın neler yaşandı

Hindistan'da bulunan Tadoba Andhari Kaplan Rezervi'nde çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Fotoğrafçı Souvik Kundu, bir dişi kaplanın yavru geyikle oynadığı anları görüntüledi.

19 / 44



Daily Mail'de yer alan habere göre, dişi kaplan yavru geyiğe tıpkı yavrusuymuş gibi davranarak ağzında taşıyor. Kaplanın küçük geyiği yalayarak temizlediği de görüldü.