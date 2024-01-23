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TREND
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 00:31

Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'iydi: Herkesi şaşırttı! İşte Tarık Papuççuoğlu'nun yıllar sonraki hali

Tarık Papuççuoğlu bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen Hayat Bilgisi dizisinde; Ümit Erdim, Paşhan Yılmazel ve Kerem Kupacı gibi isimlerle birlikte rol alıyordu. Ancak Hayat Bilgisi dizisi yıllar önce sona erdi. Bu nedenle Tarık Papuççuoğlu'nun da son hali merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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