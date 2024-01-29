Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü... Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bayburt'ta, Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi'nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi buz tuttu.

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Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor.

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Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

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Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.