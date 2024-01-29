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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 08:33

Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü... Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Bayburt'ta buz tutan Sırakayalar Şelalesi, manzarasıyla adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

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