Hatay'da konteyner kentin sokakları yeşile büründü: Kendimizi evimizde hissedelim istedik

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Asrın felaketi sonrası Hatay'ın Samandağ ilçesinde binlerce vatandaş geçici yaşam alanlarında yaşamaya başlamıştı. Samandağ ilçesinde bulunan Yenimahalle Konteyner Kent de 96 ailenin yuvası oldu.

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Depremzede vatandaşların evi olan konteyner kentin sokaklarına kadın eli değdi. Depremzede kadınlar tarafından dikilen çiçekler ve ekilen sebzelerle konteyner kentin sokakları yeşile büründü.

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Depremzedelerin doğaya olan ilgisini fark eden konteyner kent yönetimi de geçici yaşam alanını ağaçlandırdı. Depremzedelerin gayreti ve yönetimin destekleriyle renklenen konteyner kentin sokakları görenlerin dikkatini çekiyor.

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"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDELİM İSTEDİK"



Yeşil alanların kendisine ferahlık verdiğini ifade eden depremzede Figen Beyazgül, "Yenimahalle Konteyner Kent ve benim evim burası. Biz küçücük de olsa bahçe düzenledik kendimize. Yeşil alan, hem yiyoruz hem de güzel bir görüntü oluştu. Kendimizi evimizde hissedelim istedik. Güzel duruyor, yeşil alanlar bize ferahlık veriyor. Marul, nane, maydanoz ve soğan ektim" dedi.

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"ÇİÇEKLERLE UĞRAŞIRKEN STRESİMİZİ ATIYORUZ, DEPREM KORKUSUNU ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çiçeklerle uğraşırken deprem stresini attığını ifade eden Elhem Emeç ise, "Yenimahalle Konteyner Kent'te yaşıyorum. Çok seviyorum çiçekleri. Açık alanda stresimizi atıyoruz çiçeklerle uğraşırken. Çiçeklerle uğraşırken stresimizi atıyoruz, deprem korkusunu atmaya çalışıyoruz. En iyi uğraş çiçek. Kadın eli değen her yer güzelleşir, burası da güzelleşti. Burada her yer yemyeşil, buraya gelen herkes de fark ediyor. Görünümü güzel" şeklinde konuştu.

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