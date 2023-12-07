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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 09:32

Hatay'da konteyner kentin sokakları yeşile büründü: Kendimizi evimizde hissedelim istedik

Depremin vurduğu Hatay'da vatandaşların yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentin sokakları kadınlar tarafından dikilen fidanlar, çiçekler ve ekilen sebzelerle yeşile büründü.

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