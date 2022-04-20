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TREND
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:08

Harabeye dönmüş evini baştan yarattı! Evin inanılmaz değişimi

22 yaşındayken bir ev sahibi olan Tom Zarb aldığı evi yeniden yarattı denebilir. Tabii bu süreçte zorluklarda yaşadı. İşte evin inanılmaz değişimi.

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