Hangi kuru meyve neye iyi geliyor?

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İşte kanserden tansiyona, kansızlıktan göz yorgunluğuna kadar iyi gelen kuru meyvelerin faydaları.

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Kuru Kayısı

Sindirim sorunlarına iyi gelir. Stresi ve kansızlığı önler.

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İçerdiği A vitamini cilt bozukluklarının tedavisinde de son derece etkilidir. Günde 5 kuru kayısı yemekte içerisindeki potasyum sayesinde kalp kaslarının ve sinirlerinin gelişimi için önemlidir.

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Kuru Üzüm

İyi bir enerji kaynağıdır. Balgam söktürücü etkisiyle solunum hastalarına tavsiye edilir. Günde 10 tane yendiğinde tansiyonu düşürmede etkilidir. Bu yönüyle iltihaplara karşı da bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Kuru Elma

Özellikle yoğurtla yendiğinde zehirli ishal türleri üzerinde çok güçlü bir etkisi vardır. Yine lifli özelliği sayesinde tok tutar. Gözlerinizi yoracak bir işte çalışıyorsanız her gün bir avuç kuru elma yemek iyi gelir.

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Kuru Hurma

Antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar. Yüksek fibrin içeriği ile hazımsızlığa iyi gelir. B1, B2 vitaminleri ile sinir sistemini korur. Beyin fonksiyonlarının düzenler.

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Kuru Dut

İyi bir kan yapıcı ve ateş düşürücü olarak yüzyıllardır kullanılan kuru dut vitamin deposudur. Günde bir avuç yiyerek kendinizi daha zinde ve enerjik hissedebilirsiniz. Ayrıca kuru dut ağız kokusunu da yok eder

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Kuru Erik

Bol miktarda B1, B2, B3, B6, A, C ve E vitamini içerir. Kanser ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkisi vardır. İçerdiği zengin potasyum ve magnezyum ile tansiyon, karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.

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Kuru İncir

Yağ, sodyum, kolesterol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğu için, kilo vermeye yardımcıdır.