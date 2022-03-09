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TREND
Eklenme tarihi: 9 Mart 2022 Çarşamba 16:47

Hangi kuru meyve neye iyi geliyor?

Sağlıklı yaşamın sembolü meyvelerin kurusu da hastalıklara geçit vermiyor. Sağlığa yararlı posalı bölümün kurutulmuş meyvelerde daha yoğun olduğunu belirten uzmanlar, bu gıdaların mutlaka beslenme programına eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

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