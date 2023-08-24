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TREND
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 10:58

Hande Erçel ve Burak Deniz'in yeni dizisi Bambaşka Biri geliyor! İşte konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

Hande Erçel ve Burak Deniz'in yeni dizisi Bambaşka Biri tanıtımı dün akşam yayınlandı. Sosyal medyada büyük ilgi gören dizi ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, Bambaşka Biri konusu nasıl, kimler oynuyor? İşte iddialı yapım hakkında merak edilenler...

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