Hande Erçel ve Burak Deniz'in yeni dizisi Bambaşka Biri geliyor! İşte konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?



Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.