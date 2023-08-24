Hande Erçel ve Burak Deniz'in yeni dizisi Bambaşka Biri geliyor! İşte konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler...

FOX TV ekranlarının yeni dizisi "Bambaşka Biri"nin İlk Tanıtımı yayınlandı. Sevilen oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde buluştuğu yeni dizi "Bambaşka Biri" Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığında ekrana gelecek.
BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?
Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci yer almaktadır.
DİZİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Burak Deniz'in, Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel'in ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat verdiği "Bambaşka Biri" 11 Eylül Pazartesi başlıyor.
Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken; senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor.