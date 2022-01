Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu

7 / 78



TİMSAH BİLİM KADININI PARÇALADI!





Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor. Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.