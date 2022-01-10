Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu

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Uganda'nın Kyoga Golü'nde Demeteriya Nabire adlı bir kadın çamaşır yıkarken dev bir timsah tarafından yenmişti. Geriye kalıntısı dahi kalmayan Nabire o sırada hamileydi.

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BBC'nin haberine göre o timsah aylar sonra geri döndüğünde karşısında Nabire'nin kocası Mübarek Batambuze'yi buldu. Mübarek diğer köylülerin de yardımıyla dev timsahla taş ve sopalar yardımıyla savaştı ancak timsah çok güçlüydü.

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50 yaşındaki balıkçı koşarak demirciye gitti ve ondan "Doğmamış bebeğinin ve karısının katili" timsahtan rövanşı alması için bir mızrak istedi. Marangoz 5 dolar karşılığında mızrağı verdi.

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Batambuze mızrakla birlikte koşarak timsahın yanına geldi. Timsaha saldırdı. İlk denemesinde başarısız oldu, timsah karşılık vermek istedi. Bir kez daha denedi ve mızrağı timsaha sapladı. Diğer köylüler de timsaha taş atarak balıkçıya destek oldu. Mücadele 1,5 saat sürdü. Balıkçı, timsahın öldüğünden emin olana kadar da başından ayrılmadı.

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50 yaşındaki Balıkçı Batambuze onu timsaha karşı tek başına savaşmaya iten nedeni anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Karımı ve çocuğumu yedi, geriye hiçbir şey bırakmadı. O gün benim dünyamın yıkıldığı gündü. Tamamen kaybolmuştum".

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Olay sonrası otopsisi yapılan timsahın midesinde "bir tibula kemiği" bulundu. Timsahın uzunluğu 4 metreden fazla. Kilosu ise 600

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TİMSAH BİLİM KADININI PARÇALADI!

Endonezyalı bir bilim insanı, çalıştığı laboratuvarda timsah beslerken saldırıya uğradı. Yetkiler, timsahın arka ayakları üzerinde zıplayarak kendisine et veren Deasy Tuwo'yu yakaladığını düşünüyor. Her gün taze tavuk, somon ve et ile beslenen timsahın geçmişte başka bir timsahı da yediği biliniyor. Fakat insanlara zarar vereceği hiç düşünülmemiş.

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CV Yosiki Laboratuvarı adlı tesiste gerçekleşen olayda dehşete düşen personel, o sabah suda garip bir şeyler olduğunu düşünerek durumu öğrenmeye çalıştılar.

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BELKİ DE YEMEYİ BİTİREMEDİ

Tuwo'nun meslektaşı Erling Rumengan, cesedi bulduğu korkunç anı şöyle anlattı: "Timsah havuzuna baktığımızda yüzen bir cisim vardı, Deasy'nin cesediydi. Dokunmaktan korkuyorduk ve olayı Tombariri karakolunda derhal bildirdik. Timsahın yandan atlaması mümkün. Belki de timsah hala doluydu, vücudunu yemeyi bitiremedi

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Daily mail'in haberine göre olaydan sonra polis, timsahın sahibini bulmaya çalışıyor. Araştırma tesisini açanın Japon bir iş insanı olduğuna inanılıyor

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KAFESE GİREN ADAM AYIYA YEM OLDU!

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da +18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

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Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

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Sürükleyerek kafesine götürdüğü adamı ısırmaya ve yemeye devam eden ayı ya en sonunda bir kadın sopası ile müdahele ediyor ve adamı ayının dişleri arasından kurtarıyor.

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Videoda adamın canlı ama ağır yaralı olarak kurtarıldığı görülüyor. Ayının ve adamın durumu hakkında açıklama yok fakat görüntüler YouTube tarafından yetişkin içerin sansürü ile yayınlanıyor.

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İşte hayvanlar aleminden ilginç kareler

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