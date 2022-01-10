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TREND
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:03

Hamile kadının feci ölümü! Çamaşır yıkarken timsaha yem oldu

Afrika'nın doğusunda yer alan Uganda'nın Kyoga Golü'nde çamaşır yiyen bir kadın timsaha yem oldu. Hamile olduğu öğrenilen kadının eşi demirciden aldığı mızrak ile timsahı öldürmeye çalıştı.

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