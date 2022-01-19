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TREND
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:27

Hamile bufalonun karnından yavrusunu çıkartıp yedi! Kan donduran an

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.

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