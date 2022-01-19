Hamile bufalonun karnından yavrusunu çıkartıp yedi! Kan donduran an

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Olay yerine gelen asla ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.

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Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.

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Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de (vahşi hayvan bölgesi) kayda alındı.

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Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor.

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Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.

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Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.

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Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.

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Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehkilere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı.

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Fakat yavru ölmüştü.

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Yavruyu kurtaramadığını gören aslan yavruyu alarak uzak bir noktaya götürüp yavaşça bıraktı.

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Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.

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Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.

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Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.

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Bufalonun geri adım atmaması üzerine kanlı 'meydan muharebesi' başladı.

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Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.

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Bu görüntüleri Matt Armstrong Ford kaydetti.

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Masai Mara'da gerçekleşen av kameralara böyle yansıdı.

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Sudan geçmeye çalışan zebrayı yakalayan timsah, onu böyle yedi.

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Bu kareler bir köpek ile kutup ayısının birbirlerine karşı giriştikleri güç kanıtlama anına ait.

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Kendisinden bir hayli büyük kutup ayısının yanına yaklaşmasının ardından harekete geçen köpek geri adım atmıyor ve ayıya adeta kafa tutuyor.

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Kızak köpeği yanına iyice yaklaşan ayıya dişlerini göstererek ve havlayarak adeta güç gösterisi yaptı ve ayının uzaklaşmasını sağladı.

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Kanada'da meydana gelen bu olayı İtalyan fotoğrafçı Alberto Panizza fotoğraf karelerine yansıttı.

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Olmaz diye bir şey yok. Denizden ayı çıktı. Bunu gören köpekler panik oldu. İşte o an...

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Rusya'da yakalanan bu manzara görenleri hayrete düşürdü. Fotoğrafçı Sergey Gorskoy, bu sıradışı görüntüyü görür görmez deklanşöre bastı. Kurile Gölü'nde bir iskelenin kenarında denizden aniden çıkan ayı, iskeledeki köpekleri şoka uğrattı.

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Balıkçılara göre denizden aniden kıyıya çıkan ayı, herhangi bir yiyecek bulma umuduyla gölden geçti ve iskeleye de yiyecek bulabilme düşüncesiyle baktı.

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Sibirya'da bulunan bir meteroloji istasyonuna gelen kutup ayısına bekçi köpekleri böyle kafa tuttu.

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Sibirya'nın kuzeybatısındaki Yamal Yarımadası'ndaki meteoroloji merkezini koruyan bekçi köpekleri, merkezin bahçesine girmeye çalışan kutup ayılarını zorlu bir mücadele sonucunda alt etmeyi başardı.

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Başkent Moskova'ya meteoroloji verileri gönderen merkezin yetkililerinden Sergey Anisimov, yaşananları şöyle anlattı: "Aç kutup ayıları bahçedeki çöp kutularına gözlerini dikerek bize doğru yaklaşmaya başladı.

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