Hamile bufalonun karnından yavrusunu çıkartıp yedi! Kan donduran an

Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.
Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.
Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.
Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.
Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.
Zambia'nın Güney Luangwa Ulusal Park'ında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü. 6 yaşındaki aç erkek aslan, dişi bir bufaloya saldırdı.
Birbirlerine ölümcül darbeler vuran iki hayvanın vücudunda tabiri caizse kanamayan yer kalmadı.
Bu kareler bir köpek ile kutup ayısının birbirlerine karşı giriştikleri güç kanıtlama anına ait.
Kendisinden bir hayli büyük kutup ayısının yanına yaklaşmasının ardından harekete geçen köpek geri adım atmıyor ve ayıya adeta kafa tutuyor.
Kızak köpeği yanına iyice yaklaşan ayıya dişlerini göstererek ve havlayarak adeta güç gösterisi yaptı ve ayının uzaklaşmasını sağladı.
Kanada'da meydana gelen bu olayı İtalyan fotoğrafçı Alberto Panizza fotoğraf karelerine yansıttı.
Rusya'da yakalanan bu manzara görenleri hayrete düşürdü. Fotoğrafçı Sergey Gorskoy, bu sıradışı görüntüyü görür görmez deklanşöre bastı. Kurile Gölü'nde bir iskelenin kenarında denizden aniden çıkan ayı, iskeledeki köpekleri şoka uğrattı.
Balıkçılara göre denizden aniden kıyıya çıkan ayı, herhangi bir yiyecek bulma umuduyla gölden geçti ve iskeleye de yiyecek bulabilme düşüncesiyle baktı.
Sibirya'da bulunan bir meteroloji istasyonuna gelen kutup ayısına bekçi köpekleri böyle kafa tuttu.
Sibirya'nın kuzeybatısındaki Yamal Yarımadası'ndaki meteoroloji merkezini koruyan bekçi köpekleri, merkezin bahçesine girmeye çalışan kutup ayılarını zorlu bir mücadele sonucunda alt etmeyi başardı.
Başkent Moskova'ya meteoroloji verileri gönderen merkezin yetkililerinden Sergey Anisimov, yaşananları şöyle anlattı: "Aç kutup ayıları bahçedeki çöp kutularına gözlerini dikerek bize doğru yaklaşmaya başladı.