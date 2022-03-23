Halınızdaki lekeleri çıkarmanın sıra dışı yolları

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Amonyak: 2 litre ılık suyun içine 1 fincan amonyak ekleyin ve sünger yardımıyla lekenin üzerine yayın, iyice kurumasını bekleyin ve gerekirse işlemi tekrar edin.

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Sirke: Hafif lekeler için 2 yemek kaşığı tuzu yarım fincan sirkenin içinde çözün ve bununla lekeyi ovalayın. Kuruduktan sonra elektrikli süpürgeyle süpürün. Daha büyük ve yoğun lekeler için bu karışımın içine 2 yemek kaşığı boraks ekleyin ve aynı şekilde lekeyi silip süpürün. Meyve ve meyve suyu lekeleri için 1 yemek kaşığı çamaşır deterjanını 1,5 yemek kaşığı sirke ve 2 fincan suyla karıştırıp lekenin üzerine dökün. İyice içine işlemesini bekleyin ve kurutun.

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Traş kremi: Lekeyi silin, ıslak süngerle hafif hafif vurun, üzerine biraz traş kemi sıkın ve sonra nemli süngerle silin. Traş kremi yağ lekeleri üzerinde de işe yarar. Lekeye uygulayın, kurumasını bekleyin ve nemli yumuşak bir bezle ovalayın.

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Mısır nişastası: Halıdaki mürekkep lekesini çıkarmak için sütle mısır nişastasını karıştırıp macun kıvamına getirin ve lekenin üzerine uygulayın. Birkaç saat kurumasını bekleyin ve sonra kurumuş kalıntıları fırçalayıp elektrik süpürgesiyle süpürün. Nişasta yağ lekesini de çıkarır.

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Tuz: Halınızdaki ketçap lekelerini çıkarmak için her lekenin üzerine tuz serpin, birkaç dakika bekleyin ve sonra elektrik süpürgesiyle süpürün. Kalan birikintileri süngerle silin ve leke tamamen çıkana kadar tuzlayıp süpürmeye devam edin.

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Kabartma tozu: Halınızdaki kusmuk veya evcil hayvan idrarını çıkarmak için en iyi seçenektir. Lekelenen bölgeye biraz kabartma tozu dökün ve kağıt havluyla üzerine hafifçe vurun. Karışım tamamen kuruduktan sonra elektrik süpürgesiyle süpürün.

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Soda: Evcil hayvan idrarı ve diğer yoğun lekeleri çıkarmak için soda çok yararlıdır. Aşırı idrarı kağıt havluyla alın, sonra sodayla ıslatın, tekrar kurutun, sulandırılmış halı şampuanıyla ovalayın. Soda ayrıca sıçramış kahve ve çay lekelerini de çıkarır. Lekenin üzerine biraz soda dökün ve kuruması için silin.

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Islak mendil: Halınızdaki ya da kiliminizden sıçramış lekeleri silmek için ıslak mendil kullanın. Islak mendil sıvıyı ve lekeyi emecektir. Çeşitli dökülen şeyler ve damlalar giysilerinize ya da mobilyalarınıza bulaşınca ıslak mendil çok faydalıdır.

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Diş fırçası: Leke çıkarmak ve özellikle de yumuşak liflere kadar inmiş zor lekeleri çıkarmak acı verici olabilir. Derindeki lekeleri çıkarmak için yumuşak kıllı naylon dişfırçası kullanmayı deneyin. Leke çıkana kadar leke çıkarıcı bir malzemeyi diş fırçasıyla sürün ve derinlere yedirin.