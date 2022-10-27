Güzelleşmek için öyle bir şey yaptı ki! İlk kez göreceksiniz

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Brezilyalı süper model Barbara Fialho'nun gündeme getirdiği ve oldukça tehlikeli gözüken bu yöntem, görenleri hayrete düşürdü.

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'Mum-kesim' de denilen 'velaterapia' adlı yöntem, saçların uçlarındaki kırıkları mum yardımıyla yakarak uygulanıyor. Fialho saçlarının bu şekilde güçlü kaldığını, kırıklardan kurtulmuş ve taranması kolay bir hal aldığını söylüyor.

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Vogue Brezilya güzellik editörü Victorio Ceridono ise, "Bu yöntemle saçları kısaltmaya gerek kalmıyor. Saçlar çok daha yumuşak ve sağlıklı oluyor" diyor. Saç yakma yöntemini ünlü modeller Alessandra Ambrosio ve Isabeli Fontana da uyguluyor.

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Son olarak yüz güzelliği için salyangozların yararlı olduğu ortaya çıktı.

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Japon bilim adamları, salyangozlarda bulunan oksit giderici maddelerin yüzün nemli kalmasını sağladığını ve ölü hücreleri ortadan kaldırdığını ortaya çıkardı. Bu bilgiyi öğrenen ve daha güzel ve genç görünmek isteyen kadınlar, yüzlerini salyangozlar için bir yürüyüş parkı haline getirmekten çekinmiyor. Salyangozlarla bir seans 20 dakika sürüyor.

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Çin'de bir güzellik salonunda çekilen bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Kırışıklık giderici kremleri yeterli bulmayan Çinli kadınlar gençleşmek için şaşırtıcı bir yönteme başvuruyor.

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Bir güzellik salonunda gerçekleşen uygulamada kişilerin yüzüne özel iksire batırılmış bir havlu yerleştiriliyor ve ateşe veriliyor.

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Böylelikle kan dolaşımı hızlandırılarak kırışıklıkların engellendiği düşünülüyor. Öte yandan bu yöntemin aşırı kiloyla mücadelede de işe yaradığı iddia ediliyor.

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24 ayar altın yüz maskesi... Kağıt gibi ince hale getirilen altınla tüm yüz kaplanıyor. 24 ayar altın maske yüzde 80 dakika bekletiliyor. Altının cildi daha genç ve parlak yaptığını belirten uzmanlar, Kleopatra'nın da yüzünde altın maskesiyle uyuduğunu söylüyorlar. Günümüzde ise en pahalı yöntem olduğu için sadece zengin müşteriler tercih ediyor. Ortalama 12 seans uygulanan yöntemin tek bir seansı 250 Dolar'dan başlıyor.

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Mutlu, mutsuz her anımızda bir bahane yaratarak yediğimiz ve ardından kilo korkusu yaşadığımız çikolata artık güzellik için kullanılıyor. Daha güzel görünmeyi ümit eden bir çok kişi kendini çikolata banyosuna atıyor. Uzmanlara göre çikolatanın içinde bulunan kakao, mango, fındık yağı ve kakao pudrası cildi beslerken, theobromine ve kafein de cilde uyarıcı ve canlandırıcı bir etki sağlıyor.

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Buz banyosu vücudun sıcak ve soğuğa karşı reaksiyon göstermesinde uyarıcı bir etkiye sahiptir. Buzun faydaları ise şu şekilde sıralanıyor; vücutta derinin altında bulunan sinirleri uyarır, bağışıklık sistemimizi canlandırır, dolaşımı ve sindirimi geliştirir, kan akışını hızlandırır ve acıya karşı duyarlılığı azaltırlar .

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye 350 kilometre uzaklıktaki Naftalan kentinde petrol banyolarının ünü tüm dünyaya yayılmış durumda. Küvette oturan kişinin üzerine kahverengi ham petrol dökülüyor. Kişi yanmış motor yağı gibi koksa da Azeri uzmanlar, ham petrolün ağrıları geçirdiğini, sinirleri yatıştırıp sedef hastalığını iyileştirdiğini ve cildi güzelleştirdiğini savunuyor.

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Ortadoğu ülkeleri ve İsrail'de yaygın olarak kullanılan yılan masajı ürkütücü gözüksede dünyada hızla yayılmaya başlamaktadır. Eğer cesaretiniz varsa yılan masajı sizi hem rahatlatıyor hem de cildinize iyi geliyor. Masajda sürüngenlerle fiziksel temasın rahatlatıcı bir deneyim olacağına inanılıyor. Yılanların boyutları ise masajın tipine göre değişiyor. Daha büyük yılanlar daha derinde olan kas gerginliklerini iyileştirmede kullanılırken, küçüklerin daha yüzeysel bir etkisi oluyor.

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Türkiye'de bilinen balık masajı ise genelde cilt güzelliği için uygulanmaktadır. Dişleri olmayan küçük balıkların, sıcak suda yumuşayan insan vücudundaki ölü derileri ufak darbelerle acıtmadan ve kanatmadan kopararak, yerlerine yeni ve sağlıklı derilerin gelmesini sağladıkları biliniyor.