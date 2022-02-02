Günlük hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler! Çok şaşıracaksınız

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Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?

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Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.

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Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.

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Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.

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Artık evinizin kapısını açacak anahtarı bulmak çok kolay...

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Süt kutusunu ortadan ikiye bölüp ardından kutuyu fiş yakınında bir yere yapıştırın.

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Kutuyu sağlam bir şekilde duvara yapıştırdığınızdan emin olun.

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İşte sonuç!

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Askılığı ilk önce sprey boya ile boyayın.

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Ardından askılığın alt kısmına ufak kancalardan monte edin.

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İşte aksesuarlığınız hazır!

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Kabuklu domates soymak, iyice bilenmemiş bir bıçak ile oldukça zorlaşabiliyor.

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Kabuklu domates soymak, iyice bilenmemiş bir bıçak ile oldukça zorlaşabiliyor.

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Bıçağınızı iyice bilemek için çözüm ise her evde bulunan bir kupa!

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Ütünün hayatımızda yeri büyük. Peki ütünün mutfakta yeri var mıdır?

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Alüminyum folyonun içine, tost ekmeğini yerleştirin.

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Folyoyu iyice kapadıktan sonra ütüyü tostunuza basın. İşte tostunuz hazır!

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Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin.

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Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın.

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Kot pantolona yapışan sakızı kolayca çıkarmak mümkün.

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Pantolondan, sakızı kolayca sökmek için yapmanız gereken şey ise sadece bir buz...

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Sakızın üzerine buz tuttuktan sonra sakız, pantolonunuzdan kolayca çıkacaktır.

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Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir.

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Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak. Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.

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Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı?

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Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor.

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En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.

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Tadı ve kokusu açısından bir çok kişinin sevdiği muzun kabuklarında ise bir çok marifet var.

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Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler.

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Siz de bitkilerinizi yumurta ile güçlendirebilirsiniz.

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Kabuklarını çöpe atmak yerine onları değerlendirebilirsiniz.

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Satın aldığımız sarı muzlar aslında yemyeşilken toplanırlar. Sonrasında muzlar olgunlaştırılır. Bu olgunlaştırma yöntemlerinden biri de yumurta ile toprağa gömmektir.

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Deri ayakkabılarınıza sürerek bakım yapabilir ve parlatabilirisiniz.

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İşte muz kabuğuyla parlatışmış bir ayakkabı ve muz kabuğu sürülmeden önceki hali...

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Yazın sivri sinek ısırmaları şüphesiz başımızın belası.

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Sivri sinek ısırığından sonra cilt kabarmalarına ve kaşıntılarına iyi gelecektir...

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Cilt kırışıklıklarını gidermek için doğal yöntemlerden bir tane daha.

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Göz altınıza sürün ve farkı görün...

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Eğer nasırlarınızdan şikayetçiyseniz muz kabuğu ile bir kaç günde halledebilirsiniz.

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Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz.

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Diğer yandan bant kullanarak ayak ağrınızı da azaltabilirsiniz! Ayağınızdaki üçüncü ve dördüncü parmağını birbirine yapıştırmak, ayak ağrınızın azalmasına büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

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Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.

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Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi.

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İşte sıra dışı tamir yönteminden kareler...

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OTOMOBİL FARLARINIZDA SOLMA MEYDANA GELİYORSA...

Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz...

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ve elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

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Sonra peçete veya havlu tercihiniz ney ise yaklaşık 3-4 dakika kadar yuvarlak bir şekilde güzelce ovalamaya başlıyoruz.

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Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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Farların son hali.

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Araç kullanan hemen herkesin başına küçük kazalar gelir. Bunlar sonucu araçlarda oluşan kozmetik hasarlar görüntü açısından kötüdür.

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Birçok kullanıcı bu hasarlar için tamircinin yolunu tutuyor. Ancak özellikle araç tamponlardındaki ezilme ve göçmeleri kolaylıkla düzeltmek mümkün.

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Uzakdoğulu bir sürücü tamponu çöken aracına sıcak su dökerek tamponu eski haline getirdi. Sıcak suyu döktükten sonra kaputu açıp içeriden baskı uyguluyor ve işte sonuç...

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Uzun zaman sonra yağan yağmur sebebiyle ön camınızda çamurlu lekeler olabilir. Bu camın temizliği için kola yardımınıza yetişir. Ancak kaportanızı koladan korumalısınız. Ön camın alt kısmına serdiğiniz havluyla kaportanıza zarar vermeden camınızı kolayla temizleyebilirsiniz. Ancak daha sonra duru suyla kola kalıntısı kalmayacak şekilde iyice temizleyin.

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Arabanız kış aylarında buz tutuyorsa, özellikle camlardaki buzlanmadan şikayetçiyseniz bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak. Sprey yapabileceğiniz bir şişenin 3'te birini sirke, kalanını da su ile doldurun. Buz tutmuş camlara bu karışımı sıktığınızda buzun erimeye başladığını gözlemleyeceksiniz. Üstelik sirkeli suyun arabanız için hiçbir yan etkisi yok.

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Arabanızdaki ufak çiziklerden aynı renkteki oje ile kurtulabilirsiniz. 2-3 kt sürmeniz yeterli. Ön camda çatlak oluştuğunda da şeffaf oje sürün. Oje, minik çatlakların büyümesini engelleyecektir.

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Kış aylarında araç kilitlerinizdeki donmaları, el dezenfektanı ile eritebilirsiniz. Anahtarınıza el dezenfektanı sürün, sonra anahtarı kilide yerleştirin. İşlem bu kadar basit.

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Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz. Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabi ki, tek bir demir parayla!

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Bir bardağın içerisine su doldurun ve buzluğa koyun. Bardaktaki su donduktan sonra üzerine bir tane demir para yerleştirin ve buzluğu kapatın.

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Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı demektir.

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Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin. Bu, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir.

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Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski artacaktır.

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Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz...

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Tamamını kullanmadığınız limonu mutlaka buzluğa koyun

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Böylece hem ziyan etmemiş hem de limondan daha çok faydalanmış olursunuz.

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Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir.

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Rendelenmiş limonunuz, limonun sadece suyunda bulunandan 5 veya 10 kat daha fazla vitamin içerir.

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Tıraş bıçağını banyoda saklamayın!

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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

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Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

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Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün!

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Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün!

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Eskimiş kot pantolonu atmadan önce bir kez daha düşünün!

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Doğum kontrol hapını banyoda saklamayın!

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Eğer doğum kontrol haplarınızı banyoda muhafaza ederseniz, son kullanma tarihini öne çekmiş olursunuz. İlaçlarınızı nemli ve sıcak yerlerden ziyade soğuk ve kuru yerlerde saklamalısınız.

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Makyaj malzemelerini banyoda saklamayın!

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Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamanız, işlerinizi kolaylaştırıyor gibi durabilir.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

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Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

102 / 166

Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

103 / 166

Fakat yine ısı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden ve ısıdan etkilenmeyecekleri yerlerde saklamalısınız.

104 / 166

Herkesin banyosunda mutlaka bulunan bir şey varsa, o da diş fırçasıdır. Bu büyük bir yanlış! Bilim insanları, eğer banyonuzu başkaları ile birlikte kullanıyorsanız diş fırçasının büyük bir tehlike barındırdığını söylüyor.

105 / 166

Quinnipiac Üniversitesi araştırmacıları, ortak kullanılan banyolarda bulundurulan diş fırçalarının %60'ında dışkı kaynaklı pisliğe rastladı.

106 / 166

Üstelik saklama koşulları fark yaratmıyordu. Yani, dışkı kaynaklı pislik barındırmaları için, banyoda saklanıyor olmaları yeterliydi. Kulağa saçma gelse bile diş fırçanızı banyo haricinde başka bir odada saklamalısınız.

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Sigaradan sararan tırnaklarınızı diş macunu ile fırçalarsanız beyazladığını göreceksiniz.

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Döküm tavalardaki lekeleri diş macunu ile kolayca temizleyebilirsiniz.

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Ayakkabılarınızdaki lekelerden diş macunu ile fırçalayarak kurtulabilirsiniz.

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Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.

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Sıktığınız sivilcenin üzerine yatmadan önce ufacık bir parça diş macunu sürün ve sabah durulayın. Kızarıklık ve şişkinlik geçecektir.

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Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

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Gümüş takılarınıza geceden diş macunu sürün. Sabah uyandığınızda ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

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Çocuğunuzun duvara çizdiği resimleri diş macunu ile temizleyebilirsiniz.

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Sivrisinek ısırığına ufak bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

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'Bir ataç ne kadar işe yarayabilir ki' demeyin! İşte küçük bir ataçın son dakika kurtarıcılarından biri olduğunun kanıtları...

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Bileklik takamama faciasını yaşamayan neredeyse yok denecek kadar az.

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Ya sizin ya da eşinizin başına gelen 'bileklik takma kabusuna ataçla bir dur deyin.

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Önce ataçı 'S' şekline gelene dek açın.

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Ardından bir ucuna ataçı geçirin Parmağınızla ataçın bir ucunu tutun ve ardından diğer ucunu da birleştirin.

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İşte bileklik kabusu sona erdi!

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Fermuarınızın çekme aparatı kırıldıysa telaşlanmayın.

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En sevdiğiniz kıyafeti çöpe atmadan önce bir ataç alın.

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Ardından ataçı çekme aparatının olduğu yere sokun.

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Çekme aparatı yerine ataçı kullanabilirsiniz.

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Mektubu yırtmadan açmanız gerekiyorsa bunu yine bir ataçla halledebilirsiniz.

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Ataçı açın ve mektubun arkasındaki kısmı yırtmaya başlayın.

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Mektubu kolayca açmanın tek yolu bu!

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Bant yerini bulamama sorununa son verin.

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En son kestiğiniz noktanın içine ataç yapıştırın.

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Böylece o nokta asla kaybolmayacak!

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Pantolon fermuarı bozuldu ve ofistesiniz. Hemen ataç alın.

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Pantolonun fermuarını ataç yardımıyla yukarı çekin.

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Ardından ataçı düğmeye geçirin.

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Ufak düzenlemeyle ataçı saklayın.

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Ve pantolon eski haline döndü.

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Fotoğraflara zarar vermeden asmak istiyorsanız...

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Raptiyeleri tahtaya taktıktan sonra...

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Uçlarına ataç takın ve resimleri ataçlara geçirin.

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Hem şık görünecek hem de fotoğraflarınız zarar görmeyecek!

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Evinizdeki saksılara vurduğunuzda belirgin sesler çıkıyorsa temizlik vakti gelmiş demektir.

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Saksınızı içine tamamen gireceği büyük ve çukur bir kaba koyun. Büyük kabın içine, saksının üzerini 2 parmak geçecek biçimde suyla doldurun.

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Saksınızı kabın içinde hava kabarcığı çıkmayana kadar bekletin. Bitkilerinizin tozlanan yapraklarını nemli bir süngerle silin.

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Bitkilerin en büyük düşmanları saksılannızın içinde kendiliğinden oluşan kurtlardır.

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Çiçeğinizin sulama suyuna bir tatlı kaşığı hardal karıştırın. Böylece çiçeklerinizi zararlılardan korumuş olursunuz.

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Buzdolabında bozulmaya yüz tutmuş domatesleriniz mi var? Sakın atmayın!

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Bozulmak üzere olan domatesleri kullanarak yeni domatesler elde edebilirsiniz.

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Hem de haftalar içinde.

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Videoyu çeken kişi, sadece bir saksı, biraz toprak ve bozulmak üzere olan bir domatesle nasıl yeni domatesler elde edebileceğimizi gösteriyor.

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Tabii ki doğanın yardımı da yadsınamaz.

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Tabii ki doğanın yardımı da yadsınamaz.

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Şaşırtıcı şekilde yeni domateslerin filizlendiğini göreceksiniz.

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En büyüklerini söküp başka bir saksıya taşıyabilirsiniz.

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İşte yeni domates elde etmek bu kadar kolay!

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Hamburger Köftesi

Hamburger köftelerinizin yaparken şişmemelerini ve ekmek arasında düzgün görünmelerini istiyorsanız pişirmeden hemen önce ortalarına parmağınızla bastırmanız yeterli.

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Hamburger Köftesi Hamburger köftelerinizin yaparken şişmemelerini ve ekmek arasında düzgün görünmelerini istiyorsanız pişirmeden hemen önce ortalarına parmağınızla bastırmanız yeterli.

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Hamburger Köftesi Hamburger köftelerinizin yaparken şişmemelerini ve ekmek arasında düzgün görünmelerini istiyorsanız pişirmeden hemen önce ortalarına parmağınızla bastırmanız yeterli.

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Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

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Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

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Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

161 / 166

Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

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Patateslerinizi tomurcuklanmadan koruyun

Patateslerinizi bulundurduğunuz yere koyacağınız bir adet elma onların çimlenmesini sağlayan gaza engel olduğundan bunun önüne geçecektir.

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Dilimlediğiniz elmaları o halde dolaba koyduğunuzda ya da açıkta bıraktığınızda renkleri kahverengileşecektir bu durumda hala yenilebilir olmalarına rağmen iştah kapatıcı bir görünüm oluşturduklarından çoğu zaman ziyan olurlar. Bu durumun önüne geçebilmek için bir bardak suya iki kaşık balla karıştırıp elmaları içinde bekletebilirsiniz.

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Birkaç muzu dilimleyip dondurucuda donmalarını bekledikten sonra blendırdan geçirin dondurmanız hazır. Bu pratik tarifi ister yalnız başına ister tatlılarınızın yanında kullanabilirsiniz.

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Kahvaltı için en uygun yumurtayı arıyorsanız tazeliklerini suya koyarak anlayabilirsiniz. Taze yumurta dibe batarken, bayat yumurta suda yüzecektir.