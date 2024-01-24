Güney Kutbu'nda 4 yeni koloni keşfi...

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İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), önemli bir keşfe imza attı.

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BAS, Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti.

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BAS'tan yapılan açıklamaya göre, değişen buzul şartları nedeniyle kolonilerin yer değiştirdiği, bu kapsamda yeni üreme alanlarının uydularla takip edildiği belirtildi.

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Bilinen kolonilerin 30 kilometreden fazla yer değiştirdiği kaydedilen açıklamada, uydularla yapılan gözlem sırasında daha önce keşfedilmemiş 4 yeni imparator penguen kolonisine rastlandığı ifade edildi.

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Açıklamada, keşfedilen yeni kolonilerden birinin daha önce yok olduğu tespit edilen Halley Körfezi kolonisinin yeniden toparlanmasıyla oluştuğu ve MacDonald Buz Dağlarında yaşadığı kaydedildi.

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Koloninin yeni yerinin eski yerinden 30 kilometre doğuda olduğu ve yavrularını Brunt bölgesinde dünyaya getirdikten sonra buraya geldiği de açıklamada yer aldı.

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Yeni kolonilerin keşfiyle Güney Kutbu'ndaki imparator penguen koloni sayısı 66'ya yükseldi.

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Açıklamada yeni keşiflere rağmen imparator penguen nüfusunun tehlike altında olduğu belirtilen açıklamada, gözlemci yeni kolonilerin 3'ünde nüfusun 1000 penguenin altında olduğuna işaret edildi.