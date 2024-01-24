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TREND
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 07:37

Güney Kutbu'nda 4 yeni koloni keşfi...

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), Güney Kutbu'nda uydu aracılığıyla yaptığı gözlemler sonucunda 4 yeni imparator penguen kolonisi keşfetti.

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