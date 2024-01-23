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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 10:28

Görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Her şey bir dişi aslanın babun sürüsüne saldırmasıyla başladı

Afrika'nın Botsvana ülkesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Evan Schiller ve Lisa Holzwarth o anların fotoğrafını çekmeyi başardılar.

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