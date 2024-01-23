Görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Her şey bir dişi aslanın babun sürüsüne saldırmasıyla başladı

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Her şey bir dişi aslanın babun sürüsüne saldırmasıyla başladı.

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Babun sürüsünden bir dişi babun saldırı sonucunda öldü.

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Saniyeler sonra dişi babunun yalnız olmadığı anlaşıldı. Arkasında yavrusunu bırakmıştı..

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Yavru canını kurtarmak için ağaca tırmanmaya çalıştı. Ancak ağaca tırmanabilmek için çok küçük ve tecrübesizdi. Bu sırada dişi aslan yavru babuna yanaştı. Fotoğrafçılar gözlerini kapattılar. Dişi aslanın yavruyu da öldüreceğini düşündüler.

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Derken bir mucize gerçekleşti. Dişi aslan meraklı gözlerle yavru babunu incelemeye başladı. Saniyeler sonra beraber oynamaya başladılar.

Dişi aslan, yavruyu ağzına alıp güvenli bir yere taşıdı. Burada koyun koyuna oturmaya

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Ardından erkek aslan, dişinin yanına geldi. Dişi, yavru babuna zarar vermesin diye erkeği kaçırmayı başardı.

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Yavru babun, dişi aslanı annesi gibi görüyordu. Muhtemelen dişi aslanın da annelik içgüdüsü devreye girmişti



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Bu sırada yavrunun babası ağaçta onları izliyordu. Aslanın dikkati dağılmışken hemen aşağıya inip yavrusuyla beraber ağaca geri döndü.

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Yavru babunu önce dişi aslan sonra da babası kurtartmış. Böyle bir sahneye denk gelmek için çok şanslı olmanız gerekiyor.

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Leopar'ın hedefine aldığı Leylek'in hayatta kalma mücadelesi objektiflere böyle yansıdı.

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Sinsi lepoar çimlerin arasında tuzağını kurmuş ve leyleğin alçalmasını beklemekteydi.

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Tam o anda saldırı gerçekleşti ve leopar bir anda leyleğin üzerine atıldı.

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Son anda leoparın pençelerinin hedefi olmaktan kurtulan leylek adeta şanslı günündeydi.

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Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.

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Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.

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Bufalonun boynuzlarının hedefi olan aslan bir oraya bir buraya savruldu.

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Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.

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Tam bir saat süren mücadele ise bitmek bilmedi. Ve bu mücadeleyi bufalo kazandı.

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Ağır yara alan aslan ise şiddetli yaralarından dolayı enfeksiyona kapıldı ve iki gün sonra öldü.

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Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.

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Avcıyken av olan timsah, su aygırının devasa çenesinin arasında kaldı.

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Çırpına çırpına son anda kurtulmaya çalışan timsah, canından oldu.

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Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.

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Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.

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YILAN KÖPEĞİ KURBAN SEÇERSE...

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Nerede çekildiği bilinmeyen videoda dev bir yılan evcil bir köpeği yemeye çalışıyor

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Sımsıkı saran yılanı gören insanlar köpeği kurtarmak için böyle çaba sarfetti

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46 yaşındaki fotoğrafçı Hibe Atkinson Güney Afrika'da ilginç fotoğraflar çekti.

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Bu fotoğraflar 46 yaşındaki rehber ve yaban hayat fotoğrafçısı Hibe Atkinson tarafından Güney Afrika'da çekildi...

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Botsvana Chobe Nehri üzerinde çekilen bu görüntüler alışılmışın dışında bir aslan su aygırı profili çiziyor...

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Aç su aygırı aslana, yemeğin onun olduğunu haykırırcasına anlatmaya çalışıyor...

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Bu kareler geçtiğimiz günlerde Masai Mara'da fotoğrafçı Greg du Toit tarafından çekildi...

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Buldukları bir pangolin'i akşam yemeği için değerlendirmek isteyen aslan yavruları bu avlarında pek başarılı olamadılar.

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Onu ısırmaya çalışan yavru aslanlar, pangolinle bir süre oynadıktan sonra pes ettiler...

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Tehlike anlarında kafasını kuyruğunun altına saklayan pangolinler kendilerini böylece korumuş oluyor.

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SPAGETTİ GİBİ YEDİLER! Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen karelerde anne ve yavru jaguar görenleri hayret ettirdi.

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Anne jaguar ve yavrusu suda avladıkları yaklaşık 5 metrelik bir anakonda avladılar...

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Sanki spagetti yiyormuşcasına anakondayı iki uçtan kemirmeye başladılar...

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Güney Afrika'daki koruma altındaki bir parkta yaşanan ölüm-kalım mücadelesi objektiflere yansıdı..

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Bir Afrika antilobu sürüsünü izleyen aslan, aralarından birini avı olarak seçti ve atağa geçti.

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