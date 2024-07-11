  • $32,8751
  • 35,7951
  • 2507.56
  • 10743.3

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 02:06

Görenler şaşırdı! NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken detay

Dünyanın gözü kulağı ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne yöneldi. NATO Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekiminde dikkat çeken anlar yaşandı. Çekim esnasında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ayakkabıları ilgi odağı oldu. Rama'nın beyaz spor ayakkabı tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan hatırlanacağı üzere renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale gelmişti. İşte kare kare o anlar....