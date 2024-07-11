Görenler şaşırdı! NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken detay

Dünya, ABD'de başlayan NATO Liderler Zirvesi'ni yakından takip etti. NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ilk oturumu için liderler toplandı
Liderler, toplantı öncesi Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğrafta en dikkat çeken diğer liderlerden farklı ayakkabı tarzı ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama oldu.
TARZIYLA GÜNDEMDE YERİNİ KORUYOR
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 1998 yılında Kültür Bakanı olarak göreve başladıktan sonra, giyim tarzı ve sanatçı kimliğiyle sıkça gündeme geldi.
Renkli çoraplarıyla tanınan Rama, özellikle gençler arasında hızla popüler hale geldi. Sanatçı kökenleri ve basketbol geçmişi olan Rama, giysi ve tuvalindeki güçlü renkleri siyasi kariyerine yansıttı.
BİNALARI PARLAK PASTEL TONLARLA YENİLEDİ
Tiran Belediye Başkanı olarak 11 yıl boyunca görev yapan Rama, şehirde önemli değişiklikler yaparak binaları parlak pastel tonlarla yenileyerek Tiran'ı uluslararası bir ilgi odağı haline getirdi..
EDİ RAMA KİMDİR?
Edi Rama, Arnavut siyasetçi ve ressamdır. Şu anda Arnavutluk'un başbakanı olarak görev yapmaktadır ve 2013 yılından bu yana bu görevi sürdürmektedir.