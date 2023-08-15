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TREND
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:44

Gordion Antik Kenti... UNESCO Dünya Mirası Listesi için geri sayım başladı

Gordion Antik Kenti, Riyad'da yapılacak toplantıyla 'UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor.

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