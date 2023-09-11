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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:28

Gökyüzünde ateş topu... İzmir'de mest eden görüntüler kaydedildi

İzmir'de Perseid Göktaşı Yağmuru 4 saatlik kayıt sonrası mest eden görüntüler kaydedildi.

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