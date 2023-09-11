Gökyüzünde ateş topu... İzmir'de mest eden görüntüler kaydedildi

İzmir'de çekilende gökyüzü fotoğrafları herkesi büyüledi. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid Göktaşı Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar devam etmişti.