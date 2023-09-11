Gökyüzünde ateş topu... İzmir'de mest eden görüntüler kaydedildi

<p><a href="#0" target="_blank" >İzmir</a>'de mest eden görüntüler kaydedildi. Perseid <a href="#0" target="_blank" >Göktaşı</a> Yağmuru 4 saatlik kayıt sonrası böyle görüntülendi. Ateş topu gibide görünen 40'a yakın <a href="#0" target="_blank" >meteor</a> herkesi büyüledi</p><br><figure><figcaption><p><a href="#0" target="_blank">İzmir</a>'de çekilende gökyüzü fotoğrafları herkesi büyüledi. Yılda 8 kez gerçekleşen <a href="#0" target="_blank">meteor</a> yağmurlarının en görkemlisi olan Perseid <a href="#0" target="_blank">Göktaşı</a> Yağmuru, 14 Temmuz'da başlayıp, 1 Eylül'e kadar devam etmişti.</p></figcaption></figure><br><figure><figcaption><p>Hem profesyonel hem amatör gözlemcilerin katıldığı etkinliklerde, saatte 60-100 arası ışık izi gözlenebildi.</p></figcaption></figure><br><figure><figcaption><p>Fotoğrafçı Süleyman Akgüneş ise 13 Ağustos gecesi, <a href="#0" target="_blank">İzmir</a>'in Seferihisar ilçesinde <a href="#0" target="_blank">meteor</a> gözlemledi ve o anları kaydetti.</p></figcaption></figure><br><figure><figcaption><p>Seferihisar kıyılarından toplamda 4 saatlik çekimle Perseid <a href="#0" target="_blank">meteor</a> yağmurunu görüntüleyen Akgüneş, "860 karelik seri çekime, 40'a yakın meteor denk geldi.</p></figcaption></figure><figure></figure><br><figure><figcaption><p>Son saniyedeki ateş topu, bugüne kadar yakaladığım en büyüğü olabilir.</p></figcaption></figure><br><figure><figcaption><p>Gözlem sürecinde ay ışığının olmaması, bu yılki gözlemi en uygun yapan detaylardan biriydi" şeklinde konuştu.</p></figcaption></figure><br>