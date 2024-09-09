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TREND
Eklenme tarihi: 9 Eylül 2024 Pazartesi 07:13

Gök gürültüsü, sağanak ve şimşekler... Geceyi böyle aydınlattı

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.