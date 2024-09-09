Gök gürültüsü, sağanak ve şimşekler... Geceyi böyle aydınlattı

<p>Samsun'da gök gürültülü yağış etkili oldu.</p><br><p>Yağışın yanı sıra art arda şimşek çaktı, denize yıldırımlar düştü.</p><br><p>Gecenin sessizliğini ise zaman zaman etkili olan gök gürültüsü bozdu.</p><br><p>Karadeniz üzerinde çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, karanlık geceyi aydınlattı.</p><br><p> Şimşekler izleyenlere görsel şölen sundu. </p><br><p>Bulutların arkasında kalan şimşekler, gece karanlığında bulutların güzelliğini gün yüzüne çıkartırken, denize düşen yıldırımlar ise tüyleri ürpertti.</p><br><p>Samsun ile çevresindeki yıldırımların şiddeti ve sıklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Yıldırım Takip Sisteminden de gözlemlendi.</p><br>