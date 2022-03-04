Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü! Dünyanın 7 Harikası'ndan biri

Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.
Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı.
Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı.
'The Nile: Egypt's Greatest River' (Nil: Mısır'ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.
Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı.
Geçtiğimiz yıllarda piramit üzerinde araştırmalar yapan başka bir ekip radyografi taramalar sonucu antik yapıda daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etmişti.