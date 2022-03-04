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TREND
Eklenme tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 10:27

Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü! Dünyanın 7 Harikası'ndan biri

Dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, diğer adıyla Büyük Giza Piramidi'nin gizemi hala araştırılırken yapı ile ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı.

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