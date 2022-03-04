Giza Piramidi hakkında bir gizem daha çözüldü! Dünyanın 7 Harikası'ndan biri

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Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.

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Antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı.

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Sarı olarak bildiğimiz Giza'nın gerçek rengi ortaya çıktı

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Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen piramitin ilk inşa edildiğinde beyaz renkte olduğu saptandı.

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'The Nile: Egypt's Greatest River' (Nil: Mısır'ın En Büyük Nehri) belgeselinde tarihçi Bettany Hughes, ilk inşa edildiği dönemde piramitlerin saf beyaz olduğunu ortaya çıkardı.

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Merer, Nil Nehri boyunca beyaz kalker taşı blokların nasıl taşındığını anlattığı günlükte, taşların taşınması sürecinin bir gün sürdüğünü yazdı.

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Piramit 4 bin 500 yıl önce Mısır firavunu Kral Khufu döneminde inşa edilmişti.

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Geçtiğimiz yıllarda piramit üzerinde araştırmalar yapan başka bir ekip radyografi taramalar sonucu antik yapıda daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Giza Piramitleri'ni araştıran 'ScanPyramids' takımı, piramitteki boşluklardan birinin, piramitin kuzeye bakan bölümünde, diğerinin ise kuzeydoğusunda olduğunu tespit etmişti.

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