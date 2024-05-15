Gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümünü bitirdikten sonra süt ürünleri fabrikalarında gıda teknikeri olarak çalışan 43 yaşındaki Atak, uluslararası bir firmada beslenme danışmanlığı yaparken Kovid-19 salgını ve riskli hamilelik nedeniyle iş hayatına ara vermek zorunda kaldı.
Yaklaşık 4 yıl evde vakit geçiren 2 çocuk annesi Atak, aile dostlarının tavsiyesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ni araştırmaya başladı.
Başvurusu onaylanan Atak, 15 yıllık özel sektör deneyiminin ardından geçen yıl ekimde 20 koyun ve bir koçla başladığı besicilikte 55 küçükbaşın bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.
"Hepsi çocuğumuz gibi"
Hatice Atak, AA muhabirine, eşiyle doğal hayatı çok sevdiğini, salgın öncesinde de doğal beslenmeye özen gösterdiklerini söyledi.
Akıllarında hep bir çiftlik kurma hayali olduğunu belirten Atak, bir aile dostunun kurduğu çiftlikten etkilenmeleri üzerine harekete geçtiklerini anlattı.