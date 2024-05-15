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TREND
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:50

Gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Konya'nın Ereğli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının 'Uzman Eller Projesi'nden faydalanarak çiftlik kuran gıda teknikeri Hatice Atak, eşi ve çocuklarının da desteğiyle besicilik yapıyor.

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