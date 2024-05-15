Gıda teknikeri kadın devlet desteğiyle çiftlik kurdu

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Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümünü bitirdikten sonra süt ürünleri fabrikalarında gıda teknikeri olarak çalışan 43 yaşındaki Atak, uluslararası bir firmada beslenme danışmanlığı yaparken Kovid-19 salgını ve riskli hamilelik nedeniyle iş hayatına ara vermek zorunda kaldı.

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Yaklaşık 4 yıl evde vakit geçiren 2 çocuk annesi Atak, aile dostlarının tavsiyesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının "Uzman Eller Projesi"ni araştırmaya başladı.

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Başvurusu onaylanan Atak, 15 yıllık özel sektör deneyiminin ardından geçen yıl ekimde 20 koyun ve bir koçla başladığı besicilikte 55 küçükbaşın bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.

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"Hepsi çocuğumuz gibi" Hatice Atak, AA muhabirine, eşiyle doğal hayatı çok sevdiğini, salgın öncesinde de doğal beslenmeye özen gösterdiklerini söyledi.