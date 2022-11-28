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TREND
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:48

genç kızın gözünden 4 canlı arı çıktı! Dünyanın en garip hastalıkları

İlk kez duyacağınız dünyanın en garip hastalıkları. çevrenizde görmeye alışık olmadığınız bu hastalıkları duyunca inanmakta güçlük çekeceksiniz. İşte onlardan bir kaçı...

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