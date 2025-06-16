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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2025 Pazartesi 10:02 |

Geçmişe açılan pencere! Eski Türkiye'nin en etkileyici fotoğrafları

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinden çıkan eski Türkiye fotoğrafları. İşte sizi tarihi bir yolculuğa çıkaracak o kareler...

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