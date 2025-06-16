Geçmişe açılan pencere! Eski Türkiye'nin en etkileyici fotoğrafları

<p>Kale İçi Yat Limanı - Antalya</p><br><p>Mardin</p><br><p>İzmir</p><br><p>Bursa</p><br><p>Edirne</p><br><p>Boğaz Köprüsü yapım aşamasında (1980)</p><br><p>Galata Kulesi'nden Bakış (1890)</p><br><p>İstanbul</p><br><p>İstanbul Kız Kulesi</p><br><p>Trabzon</p><br><p>Ankara Atatürk Bulvarı- Kızılay</p><br><p>İshak Paşa Sarayı - Ağrı</p><br><p>Alanya</p><br><p>Erzurum</p><br><p>Gençlik Parkı - Ankara</p><br><p>Bursa</p><br><p>Kordon - İzmir</p><br><p>Bolu</p><br><p>Ulus Meydanı, Sümerbank, Türkiye İş Bankası, (1950'li yılların başı)</p><br><p>İstanbul</p><br><p>Ankara Atatürk Bulvarı -1950'li yıllar</p><br><p>Kordonboyu - İzmir</p><br><p>Amasya</p><br><p>Amasya</p><br><p>Galata Köprüsü</p><br><p>İstanbul</p><br><p>Eski İstanbul, Galata Köprüsü üzerinden Yeni Cami</p><br><p>Konak Saat Kulesi - İzmir</p><br><p>Balıkesir</p><br><p>Mardin</p><br><p>İstanbul, Aksaray</p><br><p>Ankara</p><br><p>Malatya</p><br><p>Hasan Oğlan Köy Enstitüsü, Yuvası (Ankara)</p><br><p>Bodrum - Muğla</p><br><p>İzmir</p><br><p>Kuşadası - Aydın</p><br><p>Denizli</p><br><p>Boğaz Köprüsü yapım aşamasında (1980)</p><br><p>Ortaköy Cami (1860)</p><br><p>Sultanahmet (1880)</p><br><p>Yumurtalık - Adana</p><br><p>Bolu</p><br><p>Amasya</p><br><p>İstanbul</p><br><p>Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle düşmanın ana kuvvetlerini yok eden Türk ordusu, 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgaline son verdi. Türk askerleri kordon boyunda (9 Eylül 1922)</p><br><p>Edirne'de Üzüm Bağları</p><br><p>Dalaman Çiftliğinde Bir Köy Evi - Antalya</p><br><p>Adana</p><br><p>Kayseri</p><br><p>Sakarya</p><br><p>Trabzon</p><br>