Gazze'ye yardım taşıyan uçak Kayseri'den havalandı

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Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

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Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

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Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta. Mısır El-Ariş'e inecek olan yardım uçağımız dönüşte ise çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçilerini, tedavileri için ülkemize getirecek. İlgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

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