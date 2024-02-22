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TREND
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:39

Gazzeli ailelerin yaşam mücadelesi... Bir yandan İsrail bir yandan açlık

İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

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