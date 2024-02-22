Gazzeli ailelerin yaşam mücadelesi... Bir yandan İsrail bir yandan açlık

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Deyir Belah kentine sığınan 10 kişilik Filistinli Abdel Salam ailesi, derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Anne Neda Abdel Salam, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki bütün hastanelerde sağlık hizmetlerinin nerdeyse durduğunu ve 10 yaşındaki diyaliz hastası oğlu Luay Amr'in tedavi göremediğini aktardı.

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Temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekte aciz kaldıklarını belirten anne Abdel Salam, çocuklarına içeriği un ve sudan oluşan çorba yapıyor.