Galatasaray 5. yıldızı aldı mı? GS 5. yıldızı ne zaman alacak?

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Galatasaray 5. yıldızı aldı mı? ve GS 5. yıldızı ne zaman alacak? soruları, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması ile birçok futbol tutkunu tarafından araştırılmaya başlandı.

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Galatasaray Trendyol Süper Lig 2023-2024 şampiyonluğu ile birlikte toplam 24. kez şampiyon oldu. Şu anda mevcut yıldız sayısı ise, 4.

Peki Galatasaray 5. yıldızı aldı mı veya GS 5. yıldızı ne zaman alacak?

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GALATASARAY 5. YILDIZI ALDI MI? Galatasaray elde ettiği Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ile birlikte 24. kez kupayı kaldırdı. Ancak 5. yıldız için 24 şampiyonluk yeterli olmuyor.

Peki, Galatasaray 5. yıldızı ne zaman alacak ve futbolda yıldız kaç şampiyonlukta bir alınır?



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GS 5. YILDIZI NE ZAMAN ALACAK? Galatasaray'ın şu anda 24 şampiyonluğu mevcut.

Eğer Galatasaray bir kez daha kupayı kaldırırsa, 5. yıldızı alacak.

