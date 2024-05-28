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TREND
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 01:42

Galatasaray 5. yıldızı aldı mı? GS 5. yıldızı ne zaman alacak?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray oldu. Bu nedenle birçok sarı-kırmızılı futbolsever, 'Galatasaray 5. yıldızı aldı mı?' ve 'GS 5. yıldızı ne zaman alacak?' sorularını araştırmaya başladı. Peki, GS 5. yıldızı aldı mı? Detaylar haberimizde…

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