  • $13,5849
  • 15,6012
  • 796.771
  • 2078.79

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 15:51

Fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.