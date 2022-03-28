Filler dehşet saçtı! Bangkok'ta akılalmaz bir olay yaşandı...

1 / 20

Yolda yürüyen 2 fil 6 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu...

2 / 20

Ekipler olay yerinde, hemen müdahale etti. Ancak olay anında 6 kişi hayatını kaybetti...

3 / 20



4 / 20

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kruger Ulusal Parkı'nda safariye çıkan turistler öfkeli bir filin hışmından sağ salim kurtulmayı başarsa da içinde bulundukları araç bu öfkeden fazlasıyla nasibini aldı.

5 / 20

İngiliz turistler Chris Hare ile nişanlısı Helen Jennings'in Kruger parkında ciple safari macerası güzel başladı.

6 / 20

Ancak bir süre sonra uzun bitkilerin arasından çıkan öfkeli bir fil önce, çiftin beyaz aracına doğru aniden hamle yaparak uzun dişlerinden birini cipin yan tarafına geçirdi.

7 / 20

Dişi aracın yan kapısına takılı halde başını sallayan dev hayvan koca cipi bir hamlede ters çevirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

8 / 20

Şans eseri tek bir yara almadan kurtulmayı başaran İngiliz çift korku ve şaşkınlıkla çevrelerine bakınırken, bütün bu anlar saniye saniye öndeki bir araçta bulunan başka bir turistin fotoğraf makinesiyle ölümsüzleşti.

9 / 20



10 / 20



11 / 20



12 / 20



13 / 20



14 / 20



15 / 20



16 / 20

Ava giden timsah av oldu

Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren bir timsah, avına yaklaşmaya çalışırken canından oldu.



17 / 20

Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren bir timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya çalışırken canından oldu.

18 / 20



19 / 20

