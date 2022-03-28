Filler dehşet saçtı! Bangkok'ta akılalmaz bir olay yaşandı...

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kruger Ulusal Parkı'nda safariye çıkan turistler öfkeli bir filin hışmından sağ salim kurtulmayı başarsa da içinde bulundukları araç bu öfkeden fazlasıyla nasibini aldı.
İngiliz turistler Chris Hare ile nişanlısı Helen Jennings'in Kruger parkında ciple safari macerası güzel başladı.
Ancak bir süre sonra uzun bitkilerin arasından çıkan öfkeli bir fil önce, çiftin beyaz aracına doğru aniden hamle yaparak uzun dişlerinden birini cipin yan tarafına geçirdi.
Dişi aracın yan kapısına takılı halde başını sallayan dev hayvan koca cipi bir hamlede ters çevirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
Şans eseri tek bir yara almadan kurtulmayı başaran İngiliz çift korku ve şaşkınlıkla çevrelerine bakınırken, bütün bu anlar saniye saniye öndeki bir araçta bulunan başka bir turistin fotoğraf makinesiyle ölümsüzleşti.
Ava giden timsah av oldu
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren bir timsah, avına yaklaşmaya çalışırken canından oldu.
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren bir timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya çalışırken canından oldu.